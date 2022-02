La hausse salariale de 40 000$ pour Éric Ralph Mercier est rejetée

À la suite d’un débat rocambolesque, au cours duquel une courte suspension de séance a été décrétée, le conseil municipal de Québec a rejeté lundi soir la hausse salariale de 40 000$ que devait percevoir le chef de la deuxième opposition, Éric Ralph Mercier.

Tard lundi soir, cet enjeu a occupé plus de 35 minutes du conseil municipal et a donné lieu à une guerre de procédure inédite et jamais observée au cours des dernières années à Québec (écoutez l'extrait suivant qui débute à 3h51 et se termine à 4h26).

Le sommaire a finalement obtenu 12 voix contre 10, mais il n’a pas été entériné parce qu’il devait recueillir l’appui du 2/3 des élus comme le prescrit la loi.

Les huit conseillers de Québec d’abord (anciennement Équipe Savard), la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, et le conseiller indépendant, Stevens Mélançon, ont voté contre la hausse. De leur côté, les huit conseillers de Québec forte et fière (QFF), les trois de Québec 21 et l’indépendant Steeve Verret ont voté pour. Fait à noter, le principal intéressé – Éric Ralph Mercier – a choisi de ne pas participer au débat, mais il a quand même dû voter, car les règlements de la Ville l’y contraignent.

Rappelons tout d’abord que le comité exécutif a voté, fin décembre 2021, cette hausse salariale pour permettre au chef de Québec 21 d’avoir le même salaire annuel (105 461$) que son vis-à-vis de l’opposition, Claude Villeneuve. Il s’agissait là d’une des conséquences inattendues du scrutin particulièrement serré du 7 novembre qui a vu trois partis politiques municipaux obtenir plus de 20% des voix.

Il y a quelques semaines, M. Villeneuve a toutefois dit s’opposer à l'augmentation salariale en prenant pour exemple l’Assemblée nationale où les chefs des différents partis ne sont pas rémunérés à la même hauteur.

Un véritable feuilleton

Lundi soir, Québec d’abord, parti de M. Villeneuve, a d’abord tenté d’amender le règlement proposé. Certains conseillers ont demandé à voter rapidement là-dessus. Or, le greffier s’est trompé à deux reprises dans le décompte tellement le nombre de voix était proche. Pendant un moment, il n’était pas clair si M. Mercier pouvait lui-même participer au vote ou non. Cela a nécessité une interruption de séance de quelques minutes.

Dans un deuxième temps, et après plusieurs péripéties, la hausse salariale a été rejetée, car elle n’a pas atteint les 2/3 nécessaires.

Appelé à commenter ce premier vote perdu par l’administration Marchand depuis le scrutin de novembre, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire, a rejeté la responsabilité sur les oppositions. «Nous avons proposé un ajustement qui allait dans le sens d’une équité du traitement salarial pour les chefs des partis d’oppositions reconnus, a-t-il signalé. Nous sommes bien certainement déçus de la mésentente entre les oppositions.»

Mélançon s’en mêle

Notons par ailleurs la sortie très remarquée du conseiller indépendant Stevens Mélançon - qui a été élu sous la bannière de Québec 21 il y a à peine 100 jours – qui a voté contre la hausse salariale.

Tout en assurant que son intervention n’est pas «une vengeance» contre son ancienne formation politique, il a tenu à qualifier «d’exorbitant» le salaire du chef de cabinet de Québec 21, Richard Côté.

«À cause des règlements, un chef de cabinet reçoit un salaire de 135 500$, une augmentation de 25 000$, pour gérer trois élus. Ça aussi c’est exorbitant», a-t-il laissé tomber.

Jean-François Gosselin, ancien chef de Québec 21, l’a alors interrompu en lançant ceci : «Je ne vois qu’est-ce que le salaire du chef de cabinet vient faire dans le débat actuel surtout qu’il n’est pas là pour se défendre», a-t-il déploré.

