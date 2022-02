L’art du mensonge

Elle est parvenue à infiltrer le gratin de l’élite new-yorkaise et a convaincu de grands hommes d’affaires d’investir dans sa « fondation ». Anna Delvey est cette jeune héritière allemande... inventée de toutes pièces.

Inspiré de l’article How Anna Delvey Tricked New York’s Party People de la journaliste Jessica Pressler du New York Magazine, la minisérie biographique L’invention d’Anna revient sur l’incroyable épopée new-yorkaise d’une jeune fraudeuse née en Russie et ayant grandi en Allemagne.

Celle qui se faisait appeler Anna Delvey — de son vrai nom Anna Sorokin — s’était créé un personnage de jeune héritière allemande et était menée par une soif insatiable de pouvoir et de célébrité. Son rêve ultime ? Créer la ADF (Anna Delvey Fondation), une fondation d’art contemporain qu’elle désirait établir dans la Church Missions House. C’est ce bâtiment historique de la grosse pomme qu’elle a tenté d’acheter en obtenant un prêt de cinquante millions de dollars auprès de deux banques.

La jeune femme de 25 ans à l’attitude frondeuse déstabilisante assurait sa crédibilité d’entrepreneure en fréquentant les plus riches et les plus influentes personnalités new-yorkaises. Ses dépenses faramineuses et ses incroyables fraudes électroniques — dont le nombre et la facilité d’exécution impressionnent autant qu’ils choquent — dépassent tout simplement l’entendement.

Le vrai du faux

On ne peut s’empêcher de pianoter sur internet à la fin de chacun des épisodes pour tenter de départager le vrai (la vraie histoire ayant fait les manchettes et ayant mené Anna Sorokin en prison) du faux (la série menée par la spectaculaire actrice Julia Garner, qui a personnellement rendu visite à Anna en prison).

Le fil conducteur de la série est la quête de la journaliste Vivian Kent, désirant redorer son image en rendant publique toute l’histoire d’Anna Delvey.

Chaque épisode se penche ensuite sur la relation entre Anna et une personne ayant fait partie de son entourage : un amoureux, des amies, une femme très influente, un homme d’affaires, son avocat, ses parents et son « amie » Rachel, — ancienne journaliste à VanityFair, à qui Anna Sorokin a soutiré 62 000 dollars américains — rendue célèbre pour avoir publié le livre Mon amie Anna à la suite de toute cette histoire.

La fascinante série montre diverses périodes de la vie et du rêve américain d’Anna, de son arrivée à New York à son procès grandement médiatisé pendant lequel la fashionista se faisait habiller par une grande styliste de stars.