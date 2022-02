Le Canadien retrouve son public au Centre Bell

Le Canadien de Montréal aura l’opportunité lundi soir de signer un troisième gain de suite pour la première fois depuis le printemps dernier en accueillant les Maple Leafs de Toronto et pour l’occasion, il pourra accueillir environ 10 500 spectateurs au Centre Bell.

En raison des assouplissements apportés aux mesures sanitaires par le gouvernement provincial plus tôt ce mois-ci, l’équipe aura finalement la chance de se produire devant une foule locale digne de ce nom. Le moment est propice, car la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis a offert deux performances soutenues pour triompher 3 à 2 au-delà du temps réglementaire face aux Blues de St. Louis, jeudi en prolongation, et aux Islanders de New York, dimanche, en tirs de barrage.

À l’UBS Arena, Andrew Hammond a réussi ses débuts avec le Tricolore, effectuant 32 arrêts en 65 minutes de jeu. Son coéquipier Cole Caufield connaît une séquence intéressante, ayant inscrit cinq points à ses derniers affrontements. Le gardien Samuel Montembeault sera de retour devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge. Les Maple Leafs enverront quant à eux Petr Mrazek face au Tricolore.

La plus récente série de trois gains du Canadien en saison régulière remonte à celle du 30 avril au 3 mai 2021. Toutefois, il aura fort à faire pour égaler celle-ci. Au classement de la section Atlantique, les Leafs sont troisièmes avec 67 points, une quarantaine de plus que leurs rivaux du jour. Ils voudront également faire oublier leur échec de 6 à 3 encaissé aux mains des Blues, samedi.

Malgré tout, les hommes de Sheldon Keefe jouent bien par les temps qui courent, puisqu'ils avaient récolté sept victoires lors de leurs neuf matchs précédents.

Seuls les joueurs inactifs dimanche s’entraîneront en matinée du côté du Canadien. St-Louis discutera avec les médias en fin de journée.

