L’éditeur de jeux vidéo Behaviour nommé l’un des meilleurs employeurs à Montréal et meilleur lieu de travail hybride

Fondé en 1992 à Montréal, l’éditeur de jeux vidéo Behaviour Interactif qui compte pas moins de 900 employés a été nommé l’un des meilleurs employeurs à Montréal et meilleur lieu de travail hybride par le programme Great Place to Work®.

Des honneurs qui deviennent presque une habitude puisque Behaviour obtient le titre de meilleur employeur à Montréal pour une troisième année consécutive, selon le concours organisé par MediaCorp Inc.

Les gagnants sont sélectionnés en fonction de critères tels que l’atmosphère de travail, les avantages sociaux, les vacances et les congés, la gestion du rendement et l’implication communautaire.

Quant au titre de meilleur lieu de travail hybride selon le programme Great Place to Work, les gagnants du programme sont déterminés en fonction des réponses données par leurs employés par rapport aux programmes et pratiques en milieu de travail qui appuient et favorisent le travail hybride. Behaviour offre à tous les membres de son équipe la possibilité de travailler à temps plein à la maison, à temps plein au bureau ou une combinaison des deux.

Behaviour Interactif

L’éditeur du fameux et très populaire jeu Dead by Daylight offre à son personnel :

Une généreuse allocation annuelle de congés payés ;

Une couverture santé complète dès le premier jour de travail et option de programme de REER collectif ;

Un programme de remboursement souple des dépenses admissibles liées au conditionnement physique, aux jeux, au travail à distance et au transport.

Outre le jeu mentionné plus haut, Behaviour détient des crédits de codéveloppement pour certains des plus grands titres de l’industrie du jeu (tels que Assassin’s Creed, Gears 5 et Tony Hawk Pro Skater 1 et 2) et s’est forgé une culture incomparable et primée au sein de l’industrie du jeu.

Envie de travailler chez Behaviour Interactif dans le confort de votre domicile ou dans les bureaux ensoleillés dans le Mile-Ex à Montréal ?

Les postes offerts sont ici : https://www.bhvr.com/fr/emplois/