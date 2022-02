Les camionneurs sont en train de se réorganiser

De nombreux participants du convoi de la liberté disent ne pas avoir fini de se faire entendre malgré l’intervention policière pour les faire quitter Ottawa, mais ils attendaient, lundi en début de soirée, le résultat du vote aux Communes pour décider de leur stratégie.

« On a écrit le premier chapitre, là on entame le deuxième chapitre, pis il va être succulent. Plein de choses vont se concrétiser maintenant », a lancé dimanche Vincent Picard, dans une vidéo sur Facebook qui cumule plus de 6700 partages et 74 000 vues.

Il a fait partie des nombreux Québécois qui ont décidé d’aller protester devant le parlement au cours des dernières semaines, mais était aussi présent au camp de ravitaillement de la rue Coventry.

Dimanche, la grande majorité des protestataires qui demandent la fin des mesures sanitaires sont partis par leurs propres moyens, mais les autorités sont intervenues en fin d’après-midi pour forcer les plus récalcitrants à partir.

Ce n’est pas fini

Or, plusieurs des manifestants ont indiqué sur les réseaux sociaux s’être regroupés dans le but de se réorganiser et de poursuivre le combat.

« Tous les camions, tout notre stock, tout ce que les gens nous ont donné, on l’a embarqué. [...] Y’a un gros groupe de camionneurs qui sont encore ensemble à différents endroits, où ils ont le droit d’être », a soutenu Robert Dorion sur Facebook.

Certains se sont retrouvés à Arnprior, d’autres à Embrun.

Une centaine de véhicules sont aussi allés à Vankleek Hill, dimanche. Mais lors du passage du Journal lundi, la grande majorité avait quitté les lieux, vers une destination qui n’est toujours pas connue.

Peu de détails

Toutefois, le manifestant est resté avare de détails à savoir quelle forme prendrait le mouvement de protestation.

Chose certaine, le vote pour le maintien de la Loi sur les mesures d’urgence semble influencer les décisions à venir.

« Est-ce que c’est fini ? Non, c’est loin d’être terminé. [...] On attend de voir avec le résultat d’[lundi] soir », a indiqué lundi Vincent Picard à ses abonnés, assurant qu’une stratégie est en train d’être élaborée.

« La deuxième vague arrive et elle va fesser fort en sacrament », a assuré Vincent Picard.

La police d’Ottawa n’a pas voulu indiquer lundi combien de Québécois ont été arrêtés depuis vendredi dernier avec l’opération d’envergure pour déloger les manifestants.