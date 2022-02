Face à une demande en hausse, une pénurie de main-d’œuvre et une augmentation sans fin des coûts des matériaux, Industries Bonneville ne sait plus où donner de la tête.

L’entreprise qui œuvre depuis 60 ans dans la construction de maisons doit faire des pieds et des mains pour livrer près de dix maisons usinées par semaine.

Et pour ce faire, elle n’a d’autre choix que de payer ses matériaux à fort prix.

«On paye ce qu’on doit payer, parce que chaque semaine, il y a un matériau qui disparaît. On se fait blindsider, on se fait frapper dans notre angle mort», explique Dany Bonneville, coprésident de l’entreprise.

Ce dernier ajoute que cette situation complique énormément la construction des maisons.

«Je dis qu’on est en temps de guerre présentement, donc on fait des pirouettes pour obtenir les matériaux», clame l’entrepreneur.

La main-d’œuvre se fait très rare et l’entreprise doit composer avec beaucoup d’absentéisme au sein de ses employés. M. Bonneville indique que plusieurs travailleurs vivent de la détresse psychologique.

«Toutes les trois heures, on a un module qui sort. Donc, s’il me manque 15, 20 ou 30% de main-d’œuvre, c’est assez difficile à gérer», mentionne Dany Bonneville.

Des prix qui ne cessent de grimper

L’entrepreneur attend depuis six mois une baisse du prix des matériaux qui n’arrive jamais.

«Quelqu’un qui veut avoir une maison et qui se dit : ‘’je vais attendre que les prix baissent’’, il risque de rater la parade», soutient Dany Bonneville.

Et cette hausse continue amène beaucoup d’incertitude pour son entreprise et ses clients.

«Présentement, on vend des maisons et on ne sait pas quel prix ça va coûter à la fin, parce que le temps que le client trouve son permis, un arpenteur et qu’il fasse toutes ses choses, tu vas bâtir la maison dans huit mois, dans neuf mois, dans douze mois... Je n’ai aucune idée de ce que la maison va coûter à ce moment-là!», explique l’entrepreneur.

M. Bonneville ajoute que les prix augmentent chaque semaine, ce qui rend toute planification impossible.

«Les compagnies de plomberie ne viennent même pas changer les listes de prix dans les catalogues qu’on montre à nos clients, parce que le prix change continuellement», raconte-t-il.

Pour voir le reportage complet, visionnez la vidéo ci-haut.