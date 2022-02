Un passage remarqué

Le Domaine Forget de Charlevoix m’annonce le départ de Paul Fortin (photo), directeur artistique de l’organisme depuis déjà 11 ans. C’est à l’automne 2022 qu’il passera le flambeau, satisfait d’avoir proposé aux mélomanes des programmations festives et offert aux jeunes artistes une académie de haut niveau. Depuis son arrivée en 2011, Paul Fortin a grandement contribué au succès de l’institution, sur la scène locale, nationale et internationale. Il s’est assuré de positionner l’organisation comme un acteur culturel de premier plan en Amérique du Nord et en Europe. Sa bonne réputation et sa vaste connaissance du milieu culturel lui ont permis de recruter des artistes et des créateurs de renom pour les activités du Domaine Forget. Sous sa gouverne l’institution a développé d’impressionnants partenariats, notamment avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Pendant son passage à titre de directeur artistique, le Domaine Forget aura accueilli plus de 4000 jeunes artistes dans le cadre de ses stages d’été et présenté plus 500 concerts et événements pluridisciplinaires.

Les Nouveaux Versatiles

Les amateurs de musique rétro des années 1960 seront heureux d’apprendre que le spectacle des Nouveaux Versatiles (photo) prévu initialement le 20 mars 2020, puis reporté trois autres fois, dont le dimanche 26 septembre 2021, sera finalement présenté le dimanche 13 mars 2022, dès 14 h, à La Chapelle, spectacle, de l’avenue Plante à Vanier. Présenté par les Productions J’aime, le groupe les Nouveaux Versatiles est formé de six musiciens, regroupés autour de Roger Beaudet, guitariste soliste du groupe original Les Versatiles et des Sultans en 1965. Leur répertoire comprend de belles chansons ainsi que les principaux succès instrumentaux de l’époque rétro des Ventures, The Shadows et Les Mégatones. Ils se font un devoir d’en reproduire le son et le style, tout en les interprétant à la saveur Versatiles. De gauche à droite sur la photo : Roger Beaudet, Maxime Dubois, Jean Letarte, Louise Leblanc et Guy Brindamour. Renseignements et billets : https://lachapellespectacles.com/

En souvenir

Le 21 février 2002. Quatre ans après avoir vu les Américaines remporter le premier titre olympique en hockey féminin, le Canada a finalement savouré la victoire en battant ses grandes rivales 3 à 2 Salt Lake City (photo). Les Canadiennes battent les Américaines en terrain ennemi et en dépit d’un arbitrage douteux.

Anniversaires

Colette Provencher (photo), présentatrice météo à TVA, 61 ans...Sophie Turner actrice britannique révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans la série à succès Game of Thrones, 26 ans...Prince Michael « Blanket » Jackson II, 3e enfant de Michael Jackson, 20 ans...Ellen Philpotts-Page, actrice canadienne, née à Halifax en Nouvelle-Écosse, 35 ans... Mélanie Laurent, actrice, réalisatrice, et chanteuse française, 39 ans... Jennifer Love Hewitt, actrice américaine, 43 ans... William Baldwin, acteur américain, frère d’Alec Baldwin, 59 ans.

Disparus

Le 21 février 2019 : Helder Duarte (photo), 56 ans, directeur technique de l'Association régionale de soccer de Québec et entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval depuis sa création en 1995... 2020 : Phil Maloney, 90 ans, a joué 164 matchs dans la LNH avec Boston, Toronto et Chicago entre 1949 et 1960... 2019 : Peter Tork, 77 ans, musicien américain, bassiste et claviériste du groupe The Monkees... 2018 : Billy Graham, 99 ans, influent prédicateur évangéliste américain... 2016 : Claude Michaud, 77 ans, acteur et comédien québécois... 2012 : Pierre Juneau, 89 ans, président de la Société Radio-Canada de 1982 à 1989... 2010 : Thérèse Rochette, 55 ans, mère de la patineuse artistique Joannie Rochette... 2008 : Claude Michel, 88 ans, co-fondateur du Théâtre lyrique de la Nouvelle-France... 1974 : Tim Horton, 44 ans, défenseur de la LNH (1949 à 1974)... 1966 : Paul Comtois, 70 ans, lieutenant-gouverneur du Québec.