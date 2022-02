Une panne de moteur a causé le naufrage d'un chalutier espagnol au large du Canada

Le chalutier espagnol naufragé mardi dernier au large du Canada a coulé en raison d'une panne de moteur, a affirmé l'armateur du navire lundi, journée de deuil national en Espagne.

«Conformément à ce qu'a transmis le capitaine à l'entreprise, l'accident s'est produit quand, durant une manoeuvre de changement de cap, un arrêt soudain du moteur principal a laissé le bateau sans propulsion ni gouvernail, exposé au vent et aux vagues, subissant les mouvements de la mer qui l'ont fait chavirer et couler très rapidement», a expliqué la société espagnole Nores, armateur du «Villa de Pitanxo».

Il s'agit des premiers éléments d'explication officiels du naufrage de ce chalutier de 50 mètres mardi dernier à 450 km au large des côtes est du Canada, qui a fait 9 morts et 12 disparus dans l'Atlantique.

Seuls trois marins (deux Espagnols et un Ghanéen) ont pu être secourus.

Ces trois survivants sont partis lundi vers 19h de l'aéroport canadien de Saint Jean de Terre-Neuve pour rejoindre l'Espagne où ils devraient arriver dans la nuit de lundi à mardi à l'aéroport de Saint Jacques de Compostelle, dans le nord-ouest du pays.

Avec eux, cinq des corps retrouvés sont également transportés dans le même avion de l'armée de l'air espagnole.

Un deuil national a été suivi lundi en Espagne pour ce qui constitue la pire tragédie de la pêche espagnole depuis près de 40 ans.

AFP

Les proches des 12 marins disparus, et présumés noyés, exigent la reprise des recherches suspendues mercredi dernier à cause de la température glaciale de l'eau et de la mer agitée.

Le chef de la diplomatie espagnole, Jose Manuel Albares, a demandé à son homologue canadienne, Mélanie Joly, que les recherches reprennent lorsque le temps serait plus calme.