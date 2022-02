Ville de Québec: Weiser «excité» de joindre le parti du maire pour faire avancer ses dossiers

«Très excité» et «très content» de se joindre à l'équipe du maire Bruno Marchand, David Weiser estime qu'il pourra avoir les coudées franches pour faire avancer ses dossiers sur le vivre-ensemble.

• À lire aussi: Équipe Marie-Josée Savard devient «Québec d’abord»

L'ancien membre d'Équipe Marie-Josée Savard et conseiller du Plateau a confirmé en entrevue lundi matin les raisons de son passage chez le parti au pouvoir, Québec Forte et Fière (QFF).

«Je ne me suis pas lancé en politique pour faire de la politique, mais pour contribuer au mieux-être collectif.» Après 100 jours comme élu, il dit avoir fait une «introspection». «Je me suis rendu compte que faire partie de l'exécutif comme membre associé, ça me mettait dans des situations embarrassantes.»

Par exemple, il disposait d'informations qui auraient pu être utiles à son parti d'opposition, mais qu'il ne pouvait pas partager. Et comme le vivre-ensemble est un sujet qui touche tous les services de la Ville, il a réalisé qu'il aimerait être à la table pour l'ensemble des discussions de l'exécutif.

Il aurait pu siéger comme indépendant et quand même faire partie de l'exécutif à temps plein, comme Steeve Verret, mais le «fardeau administratif» aurait été trop lourd pour un nouvel élu comme lui, a-t-il jugé. Le style du maire Marchand, sa volonté de «faire de la politique autrement», l'ont aussi convaincu, dit-il.

Le parti QFF l'a donc accueilli, et il dit avoir été «très bien reçu». L'élu sera chargé de l'immigration, des relations avec les communautés culturelles et anglophones et le vivre-ensemble. Il recevra maintenant le plein salaire d'un membre du comité, soit 107 792 $. M. Weiser affirme cependant que les considérations financières n'ont même pas été discutées dans sa transition et ne faisaient «aucunement» partie de sa décision.

David Weiser reste «reconnaissant» envers Marie-Josée Savard de l'avoir initié à la politique. Il se défend de laisser tomber les citoyens qui ont voté pour lui sous la bannière du parti qu'il quitte. «Je travaille pour tous les citoyens de mon district.»