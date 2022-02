Vols et Introductions par effraction: un suspect arrêté et relié à plus d’une quarantaine de dossiers

Une quarantaine de vols et d’introductions par effraction survenue sur le territoire de Québec et des régions avoisinantes a été résolue à la suite d’une enquête menée par la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Québec, laquelle s’est conclue par l’arrestation d’un suspect.

Le suspect, Martin Poulin, a été arrêté à sa résidence de Baie-Saint-Paul de dimanche, par des agents de la Sûreté du Québec (SQ).

La série de vols et d’introduction avait commencé en novembre dernier. Les enquêteurs du module des crimes généraux du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont alors ouvert une enquête qui révélait un modus operandi similaire entre les différents dossiers de vols et d’introductions.

Ces infractions ont également été commises dans les MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. C’est la raison pour laquelle la SQ s’est jointe à l’enquête du SPVQ.

La majorité des vols étaient des bijoux et de l’argent.

Cette enquête conjointe a permis de relier Martin Poulin, 50 ans, à plus de 40 dossiers d’introductions par effraction et de vols survenus sur le territoire de Québec et ceux de la Sûreté du Québec.

Une perquisition a été effectuée au domicile de Martin Poulin, ce qui a permis de saisir plusieurs objets volés, ce qui a permis de résoudre plusieurs dossiers.

Poulin a comparu dimanche dernier pour des accusations de vols et de recels et est demeuré détenu.

