DUPRAS, Sylvain



À l'hôpital régional de Portneuf, le 13 février 2022, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Sylvain Dupras, époux de dame Patricia Noreau, fils de feu monsieur Ernest Dupras et de dame Collette Dupont. Il demeurait à Saint-Raymond.Il reposera ensuite au colombarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Dupras laisse dans le deuil sa fille Noémie; sa sœur Diane (Adrien Rochette); ses frères Jean-François (Francine Bernier), Roger (Nadine Bélanger) et Michel (Nathalie Normand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau : Claude (France Desjardins), Francine (Yvan Langlois), Solange (Victorin Cloutier) et Serge (Linda Moisan) ainsi que sa filleule Geneviève. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance aux policiers et aux ambulanciers de la région ainsi qu'au personnel de l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4/ https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider ou à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1/fondation@santeportneuf.ca.