Argent public à des fins partisanes: Legault minimise les conclusions de la Commissaire à l’éthique

Le premier ministre François Legault a minimisé, mardi, les conclusions de la Commissaire à l’éthique sur l’utilisation de fonds publics pour former des employés de circonscription caquistes à des activités partisanes.

• À lire aussi: Enquête de la commissaire à l’éthique: la CAQ a utilisé des fonds publics à des fins partisanes

M. Legault a qualifié d’«erreur» le geste de son whip en chef, Éric Lefebvre, mais assure du même souffle que «jamais dans l’histoire de la CAQ» des fonds publics n’ont été utilisés pour favoriser la réélection du parti.

«Quelqu’un peut travailler une heure pour la CAQ et travailler trois heures de temps supplémentaire la même journée. Mais, ce qui est important de mentionner, et soyons très clair, les employés travaillent très fort, font toutes les heures pour lesquelles ils sont payés par l’Assemblée nationale, mais en plus ils travaillent comme militants», a assuré le premier ministre quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu.

La semaine dernière, la Commissaire à l’éthique et à la déontologie révélait pourtant que les employés des bureaux de circonscription caquistes ont été convoqués à deux reprises par la directrice générale du parti, sur les heures de bureau payées par l’Assemblée nationale, pour des formations en vue des prochaines élections.

Les employés de circonscription se sont aussi fait confier le mandat de préparer un plan d’achat média pour la campagne électorale, ce qui représente «des centaines d’heures», selon la commissaire.

Cette tâche, plaide maintenant M. Legault, sera accomplie en sus des heures de bureau.

Autre discours dans l’opposition

Dans l’opposition en 2017, la CAQ avait tenu un discours différent lorsque des employés parlementaires du Parti québécois ont été soupçonnés d’avoir effectué des tâches partisanes dans le cadre d’élections partielles.

La formation de François Legault avait alors déposé une plainte au Directeur général des élections du Québec.

«Depuis le scandale révélé vendredi, nous avons effectué des recherches nous démontrant que plusieurs employés péquistes rémunérés par les deniers publics de l’Assemblée nationale du Québec auraient travaillé aux quatre dernières élections partielles. On parle ici d’organisation d’activités de financement, de lancements de campagne et de promotion active des candidats», avait déclaré celui qui était à l’époque président de la CAQ, Stéphane Le Bouyonnec.

À voir aussi