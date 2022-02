Birmanie: la Chine, la Russie et la Serbie continuent à armer la junte

La Russie, la Chine et la Serbie ont continué à fournir à la junte birmane des armes qui ont servi à attaquer des civils depuis le coup d'État, a dénoncé mardi le rapporteur spécial de l'ONU, Tom Andrews.

Il a appelé à une convocation d'urgence du Conseil de sécurité - dont la Chine et la Russie sont membres permanents avec un droit de veto - pour «adopter une résolution qui au minimum interdise ces transferts d'armes que les militaires birmans utilisent pour attaquer et tuer des civils», selon un communiqué.

«Malgré les preuves des atrocités commises par la junte en toute impunité depuis le coup d'État de l'année dernière, la Russie et la Chine, des membres du Conseil de sécurité ont continué à fournir la junte militaire birmane avec de nombreux avions de chasse et blindés», souligne M. Andrews, ajoutant que durant la même période, la Serbie a autorisé des exportations de roquettes et d'artillerie à destination des militaires birmans".

Tom Andrews est un expert indépendant qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU.

Depuis février 2021, plus de 1500 civils ont été tués et plusieurs centaines de milliers déplacés, d'après les Nations unies, la junte réprimant durement le mouvement de contestation.

L'ONU enquête sur de potentiels crimes contre l'humanité après des rapports sur des massacres de villageois et de centaines de maisons incendiées.

Pour le rapporteur spécial, aucun des pays qui a livré des armes «ne pouvait ignorer ou au moins se douter» que au moins depuis 2018 les armes vendues à la Birmanie seraient utilisées dans des attaques contre des civils en violation du droit international.

Armes contre civils

Ainsi, «par ses transferts de nombreux avions de chasse, missiles et avions de transport militaires fabriqués par des entreprises d'État, depuis 2018 mais aussi depuis le coup, la Chine a violé le droit humanitaire international», accuse M. Andrews. Pékin «savait avec une quasi-certitude» que ces armes seraient employées contre des civils.

Il évoque notamment les avions de combat JF-17, fabriqués conjointement avec le Pakistan, également épinglé dans le rapport, notamment parce que Islamabad envisagerait «d'autoriser bientôt» de livrer de nombreuses munitions à la Birmanie pour les avions mais également des obus de mortier ou des lance-grenades.

Pour ce qui est de la Russie, le rapporteur souligne que «depuis le coup, la Fédération russe ne s'est pas seulement engagée à honorer les contrats passés, mais elle signe aussi de nouveaux contrats d'armement avec la Junte». La Russie a notamment fourni des transports de troupes blindées mais aussi des avions de chasse et des drones.

Quant à la Serbie elle a fourni roquettes et obus.

Le rapport détaille aussi des livraisons d'armes à la Birmanie de l'Ukraine, d'Israël et de la Corée du sud, mais qui sont antérieures au coup d'État.

«Cruellement déçus»

«Le peuple birman est cruellement déçu par la réponse de la communauté internationale», affirme le rapporteur spécial.

«La situation des droits humains en Birmanie est grave et se détériore encore», souligne M. Andrews, qui juge qu'«il est impératif de changer de cap pour mettre fin aux crimes», intensité-il, estimant que les solutions existent mais «ce qu'il faut maintenant c'est la volonté politique de s'en saisir».

M. Andrews est conscient que sa recommandation au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes, ainsi que des sanctions économiques a peu de chance de voir le jour.

Pour lui la perspective d'un véto ne doit pas empêcher les autres de présenter une résolution qui forcera chacun à se positionner publiquement.

Au minimum, il suggère une résolution imposant un embargo sur les armes pouvant être utilisées contre les civils.

Quant aux États, ils peuvent imposer des sanctions économiques et un embargo sur les armes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.