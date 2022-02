Carboneutralité de l’échangeur Turcot: la CAQ critique le travail des libéraux

Le gouvernement de la CAQ ne semble plus croire en la carboneutralité de l’échangeur Turcot et affirme qu’il devra faire mieux que les libéraux pour compenser l’impact environnemental du troisième lien.

« Clairement, les pare-feu et les dispositifs de contrôle mis en place par le gouvernement précédent n’ont pas donné les résultats escomptés, a déclaré le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette. On apprend de cette expérience-là et on devra faire mieux. »

Il réagissait aux révélations de notre Bureau d’enquête sur les crédits carbone utilisés pour rendre la construction de l’échangeur Turcot carboneutre.

La centrale hydroélectrique en Inde choisie pour compenser les trois quarts des émissions de GES est notamment critiquée en raison de la déforestation et de l’impact sur la diversité biologique.

Pourtant, Québec a donné le feu vert au projet sous le gouvernement caquiste, soit le 25 août 2020.

Une entreprise responsable de la carboneutralité de l’infrastructure a aussi perdu une certification à cause de lacunes dans ses plantations d’arbres.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, doit présenter une démarche de carboneutralité pour le projet de troisième lien à Québec, a indiqué le ministre Charette. M. Bonnardel brandissait l’exemple de Turcot afin de promouvoir un tunnel carboneutre.

ÉCOBLANCHIMENT

Les révélations du Bureau d’enquête ont fait bondir les partis d’opposition hier, particulièrement pour le tunnel prévu entre Québec et Lévis.

« La CAQ essaie de faire croire au monde que son troisième lien va être un projet vert et carboneutre. On le voit avec Turcot, c’est de la bouillie pour les chats », a déclaré le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« On nous présente un projet qui est indéfendable sur le plan environnemental, mais on tente de le faire passer avec ce qu’on appelle communément en anglais du “greenwashing” », a renchéri le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

La cheffe libérale Dominique Anglade estime que seul François Legault et son ministre des Transports pensent que ce projet de tunnel est carboneutre.