Chara sur le point d’écrire l’histoire

Zdeno Chara devrait disputer mardi soir son 1651e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), égalant le record de Chris Chelios pour le plus grand nombre de parties dans le circuit pour un défenseur.

Chara et les Islanders de New York visiteront le Kraken de Seattle au Climate Pledge Arena pour l’occasion.

«Je n’étais même pas au courant qu’il était aussi proche de ma marque avant que quelqu’un m’en fasse mention, a confié Chelios au site de la LNH. Mais les records sont faits pour être brisés, non ? Je détiens encore le record pour les joueurs américains, ce qui est bien.»

Ancien choix de troisième ronde des Islanders en 1996, Chara a amassé sept mentions d’aides en 42 rencontres avec la formation new-yorkaise cette saison. Au cours de sa carrière, le défenseur slovaque a aussi évolué avec les Sénateurs d’Ottawa et les Capitals de Washington, mais c’est avec les Bruins de Boston qu’il a bâti sa légende.

Récipiendaire du trophée Norris, remis au meilleur arrière du circuit, en 2009, et champion de la coupe Stanley en 2011, Chara pourrait voir son numéro 33 être retiré au TD Garden au terme de sa carrière.

«C’est remarquable qu’un gars de son gabarit [6 pi et 9 po, 250 lb] ait été efficace tout au long de sa carrière, a enchaîné Chelios, aujourd’hui âgé de 60 ans. J’ai seulement rencontré Zdeno à quelques reprises, mais vous pourriez demander à n’importe qui dans la ligue et il vous répondrait que c’est un bon gars et coéquipier.»

Un mentor à Long Island

Cette année, Chara sert de mentor au jeune Noah Dobson, avec qui il a évolué au sein du même duo pour la majeure partie de la saison.

«On peut beaucoup apprendre de lui en tant que jeune défenseur, a confirmé l’arrière de 22 ans. Il me parle tout le temps. Il met beaucoup l’accent sur la communication. Il est toujours là pour me soutenir.»

L'entraîneur-chef Barry Trotz abonde dans le même sens.

«Il fait toujours un effort supplémentaire pour s’assurer que tout le monde est inclus. Il est extrêmement respectueux des gens autour de lui, a-t-il louangé.

«Son éthique de travail est irréprochable. Il ne prend pas de jours de congé à moins que je l’oblige à le faire.»

On ne sait pas encore si Chara dispute présentement sa dernière saison, mais il a joué en moyenne 18 minutes et 29 secondes par rencontre en 2021-2022, un nombre impressionnant pour un athlète à sa 24e saison dans la LNH.

En carrière, il a marqué 207 buts et amassé 673 points en saison régulière. Il a aussi pris part à 200 parties éliminatoires, inscrivant 70 points.

