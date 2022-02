Claude Villeneuve, futur maire de Québec !?

Quand Claude Villeneuve s'est lancé en politique municipale à Québec l'automne dernier au sein de l'équipe Marie-Josée Savard, ce n'était certes pas dans le but de jouer, à court ou moyen terme, les seconds violons. Quand il est devenu le nouveau chef de l'opposition officielle, cela allait presque de soi.

L'ancien chroniqueur du Journal de Québec possédait de bons acquis pour faire une entrée remarquée sur la scène de la politique municipale de Québec, et cela même en siégeant du côté de l'opposition. Sans oublier son expérience en politique provinciale à titre d'attaché de presse.

Claude Villeneuve est un débatteur hors pair, qui n'en laissera pas passer une face au maire Marchand. Lui qui a goûté et qui goûtera de plus en plus à la fine médecine du chef du parti de l'opposition- ledit parti renommé Québec d'abord.

Claude Villeneuve rêve-t-il tout bas de devenir le prochain maire de Québec ? Poser la question c'est y répondre. Bien que relativement jeune, 39 ou 40 ans, bien qu'il soit un nouveau visage de la politique municipale, Claude Villeneuve semble posséder toutes les qualités requises pour devenir un bon maire.

Le maire actuel a devant lui au conseil municipal un adversaire redoutable qui, avec doigté et respect, le talonne de plus en plus sur les dossiers chauds de la ville.

La question qui tue : Bruno Marchand aurait-il déjà frappé son Waterloo en la personne de Claude Villeneuve ? Si cette image peut paraître un peu forte ou même défaitiste, il n'en demeure pas moins que le maire de Québec élu le 7 novembre dernier de façon minoritaire, doit composer avec une forte opposition qui en impose de plus en plus et qui fait presque sa loi.

Une opposition menée de main de maître par un chef éclairé, un rassembleur au sein de son parti, un homme empreint d’humanisme, qui agit pour le bien commun et qui sait où il s'en va.

Claude Villeneuve, ce Bluet d'origine, ce grand amoureux de Québec, sa ville adoptive ! Claude Villeneuve, fort possible prochain maire de Québec !

Yvan Giguère, Ex-professeur de français langue seconde, Saguenay