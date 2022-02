David Pastrnak et les Bruins ont secoué leur torpeur

Les partisans qui s’inquiétaient pour les Bruins de Boston récemment ont repris confiance en voyant leurs récentes performances et notamment celles de l’attaquant David Pastrnak.

Samedi, le Tchèque a choisi un bon moment pour freiner une disette de quatre matchs sans point en inscrivant le filet décisif dans un gain de 3 à 2 en prolongation contre les Sénateurs d’Ottawa. Deux jours plus tard, il a ajouté un doublé pour mener les siens vers un triomphe de 5 à 1 aux dépens de l’Avalanche du Colorado.

Le réveil du Tchèque constitue une bonne nouvelle pour le club qui avait encaissé deux revers de suite avant la récente fin de semaine. Avec le retour au jeu de Brad Marchand, qui renouera avec la compétition jeudi face au Kraken de Seattle, les Bruins peuvent espérer obtenir plus de victoires et améliorer leur place au classement : ils détiennent le second laissez-passer des équipes repêchées de l’Association de l’Est avec 62 points, trois de moins que les Capitals de Washington. Ils possèdent deux matchs en main sur eux.

«Au fil des années, nous avons manqué Pasta et Bergy [Patrice Bergeron] pour certaines séquences. Ainsi, j’ai essayé de ne pas regarder l’ensemble de la situation et j’ai voulu déterminer qui allait jouer des minutes supplémentaires au moment opportun. Qui pouvait saisir l’occasion? Comment pouvons-nous effectuer le meilleur pour l’équipe sans demander à un joueur d’accomplir ce que March fait habituellement?», a expliqué l’instructeur-chef Bruce Cassidy au site officiel du club.

Et en l’absence de Marchand, qui vient de compléter une suspension de six duels pour s’en être pris au gardien des Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry, l’attaquant Taylor Hall a fait sa large part pour aider le pilote et ses coéquipiers. D’ailleurs, le premier choix du repêchage 2010 a excellé au sein du trio comprenant Bergeron et Pastrnak en amassant trois aides, lundi.

«Je dirai ceci : Taylor Hall a l’habileté de réussir certaines choses, particulièrement en termes de fabrication de jeux. Dans les dernières rencontres, il a fait de nombreux beaux jeux, avec quelques minutes d’utilisation de plus. Il continuera d’obtenir son temps de jeu, a complimenté Cassidy avant de souligner le travail de Pastrnak. Pasta, dans les six dernières semaines environ, a montré qu’il peut également en général prendre certaines minutes aussi.»

Voyage important

Les Bruins amorceront jeudi une série de six rendez-vous à l’étranger, incluant les cinq premiers dans l’Ouest américain. Il faudra évidemment recueillir des points afin de maintenir la position au classement ou l’améliorer.

«Nous avons été à l’extérieur pour un bout de temps et on revenait dans notre bâtisse pour un match uniquement. Nous voulions protéger notre forteresse. On a récolté les deux points, en sachant qu’un voyage difficile s’en vient. Espérons que nous pourrons construire sur cette victoire et vivre un meilleur périple que le précédent», a affirmé Pastrnak.