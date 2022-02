Denis Shapovalov avance péniblement à Dubaï

La journée n’a pas été facile, mais Denis Shapovalov a trouvé le moyen de remporter son premier affrontement du tournoi de tennis de Dubaï, mardi.

L’athlète de 22 ans l’a emporté en trois manches de 4-6, 6-4 et 7-5 contre le Hongrois Marton Fucsovics. Ce dernier occupe le 36e rang au classement de l’ATP, tandis que «Shapo» est le 14e joueur sur l’échiquier mondial. Le représentant de l’unifolié est la sixième tête de série de cet événement.

Shapovalov a brisé son rival du jour à quatre reprises sur sept occasions. Son bris de service le plus important est survenu au 11e point de la manche ultime.

L’Ontarien a aussi sauvé huit des 10 balles de bris qu’il a offertes à son adversaire. Au troisième set, il a est notamment revenu de l’arrière après s’être retrouvé en retard 0-40 au deuxième jeu, lorsqu'il était en possession des balles.

Le vainqueur a réussi 64 % des premières tentatives de service qu’il a réalisées, remportant 75 % des échanges disputés dans cette situation. Il a aussi claqué huit as et commis six doubles fautes.

À Dubaï, Shapovalov tentera de remporter deux matchs dans un tournoi pour la première fois depuis les Internationaux d’Australie lors d’un duel contre le Japonais Taro Daniel. Issu des qualifications, le 111e joueur mondial a vaincu le Belge David Goffin au premier tour.

«Shapo» est l’unique Canadien en lice pour l’événement tenu aux Émirats arabes unis, puisque Félix Auger-Aliassime a renoncé à la compétition en raison d’une blessure au dos. Le Québécois a disputé plusieurs matchs dans les récentes semaines, lui qui a atteint les finales à Rotterdam et à Marseille. Il a obtenu son premier sacre en simple aux Pays-Bas et a dû s’avouer vaincu contre le Russe Andrey Rublev au dernier tour du tournoi français.