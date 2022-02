Entourage recrute Jean-Martin Bisson

Entourage a procédé à l’embauche de Jean-Martin Bisson comme producteur associé au sein de son département Télévision.

M. Bisson est connu dans le milieu pour avoir développé plusieurs téléréalités, comme les deux premières saisons de «Big Brother Célébrités», mais aussi «Vol 920», «Occupation double» et «Loft Story». Il a aussi œuvré au sein de Productions Déferlantes, où il a été producteur exécutif de «Mitsou et Léa». Il a aussi été associé à «Star Académie» par le passé.

«L’embauche de Jean-Martin au sein de notre équipe de producteurs arrive au moment où Entourage Télévision poursuit sa croissance et ses investissements pour multiplier son développement et ses occasions d’affaires», a indiqué mardi, dans un communiqué, le président, chef de la direction du groupe et producteur exécutif, Eric Young.