LÉVESQUE, Thérèse



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 7 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Thérèse Lévesque, épouse en 1ères noces de feu monsieur Marius Bergeron et en secondes noces de monsieur Marcel Giroux. Née à Montmorency le 25 février 1943, elle était la fille de feu dame Jeannette Picard et de feu monsieur Joseph Lévesque. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Thérèse à une date ultérieure. Outre son époux Marcel, madame laisse dans le deuil sa fille Jade Bergeron; ses petit-fils : Jérémie et Gabriel; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Richard (Louise Laliberté), Gaston (feu Hélène Laliberté), Jacques (Claire Dufour), Raymond (Johanne Caseault), Aline; les enfants de son époux : Lucie (Raymonde Langlois), Daniel (Martine Desrosiers), Sylvain (Denise Prieur); tous les membres des familles Bergeron et Giroux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise et toute la belle équipe de la résidence Place Alexandra pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.Les Funérailles sont sous la direction de :