France Lauzière se joint à Productions Déferlantes

L’ancienne présidente et cheffe de la direction de Groupe TVA France Lauzière vient d’être embauchée à titre de conseillère stratégique par Productions Déferlantes, qui produit entre autres Star Académie, Chanteurs masqués et La vraie nature.

L’entreprise a indiqué mardi, dans un communiqué, qu’elle a plus que doublé son chiffre d’affaires depuis l’an dernier et qu’elle emploie en ce moment plus de 1000 pigistes, forte du succès de ses émissions, dont quatre figurent dans le top 10 des meilleures cotes d’écoute.

«Le parcours exceptionnel de France, sa connaissance approfondie du milieu de la télévision et son flair font d’elle la personne tout indiquée pour nous aider à réfléchir à la suite. Nous sommes vraiment heureux qu’elle ait accepté de nous accompagner pour préciser notre plan stratégique, tant au niveau du développement des opportunités d’affaires que de la création de contenus», ont déclaré conjointement Benoit Clermont et Jean-Philippe Dion, les deux actionnaires de Productions Déferlantes.

Mme Lauzière avait quitté la direction de Groupe TVA à la fin octobre, l’an dernier, ainsi que son poste de cheffe du contenu de Québecor Contenu. Elle a d'ailleurs contribué à la mise sur pied de Québecor Contenu.

«Quand Jean-Philippe et Benoit m’ont offert ce mandat, j’ai tout de suite eu envie de collaborer avec eux, a-t-elle indiqué. Nous partageons beaucoup d’intérêts et de valeurs: un grand respect pour les créateurs, les artistes et les artisans, une passion pour le contenu, une volonté de s’entourer des meilleurs et de construire avec eux des liens durables et des succès.»

