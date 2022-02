Incident raciste: longue suspension pour Denyskin

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a imposé une suspension d’un an à l’attaquant Andrey Denyskin pour un geste raciste qu’il a posé en ligue de hockey ukrainienne.

«Les gestes, commentaires et actions racistes n’ont absolument pas leur place dans le hockey ou n’importe où ailleurs», a déclaré le président de l’IIHF, Luc Tardif, dans un communiqué publié mardi.

«Les actions de Denyskin sont complètement inacceptables et ne seront pas tolérées.»

Concrètement, le hockeyeur ukrainien de 23 ans est suspendu de tous les événements sanctionnés par l’IIHF, ainsi que de toutes les compétitions internationales pour la prochaine année.

Denyskin a reçu cette sanction pour un geste posé en septembre dernier, lors d’un affrontement entre le HC Kremenchuk et le HC Donbass. Il a nargué Jalen Smereck, un joueur noir, en mimant de peler et de manger une banane en deuxième période de la rencontre. Il a immédiatement été chassé de celle-ci.

Denyskin avait ensuite été suspendu par le circuit ukrainien pour 13 matchs, le maximum prévu par les règlements de cette ligue.

Selon le communiqué publié par l’IIHF, la Fédération de hockey ukrainienne a l’intention de modifier ses protocoles afin de permettre des sanctions plus sévères pour de tels incidents.

De plus, Denyskin a semblé démontré des remords pendant le processus d’enquête de l’IIHF.

«Au cours d'une audience avec le comité de discipline, Denyskin a immédiatement reconnu que ses actions étaient mauvaises et a déclaré qu'il s'était excusé personnellement auprès de Smereck et à plusieurs reprises tout au long des processus disciplinaires, a indiqué l’organisation. Il ne fait aucun doute dans cette affaire que le geste en question était raciste et Denyskin l'a admis tout au long de la procédure.»