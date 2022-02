La hausse de l’inflation va nous appauvrir

Un nouveau sommet d’inflation à 5,1 % a été atteint en janvier, soit le plus haut taux depuis septembre 1991, selon des données de Statistique Canada. Et à juste raison, cela préoccupe grandement la population.

La preuve ? À la lumière des résultats du sondage Léger publiés hier dans Le Journal, quand 86 % des Québécois nous disent que la hausse du coût de la vie les inquiète, c’est clairement un appel à l’aide qu’ils lancent à l’endroit des gouvernements Legault et Trudeau.

Ainsi, si j’étais à la place des ministres des Finances Éric Girard et Chrystia Freeland, qui vont bientôt déposer leurs nouveaux budgets, je n’hésiterais pas à y inclure des nouvelles mesures d’aide financière pour aider les plus démunis et les familles à revenu modeste à contrer les effets néfastes de la hausse du coût de la vie.

Exemples de mesures pour contrer les conséquences néfastes de l’inflation galopante ? Pensons à une allocation spéciale, à un crédit d’impôt remboursable, à une bonification de crédits d’impôt existants ou même à une baisse généralisée de taux sur les premiers paliers d’imposition...

Chose certaine, Québec et Ottawa se doivent absolument de trouver des solutions pour freiner l’augmentation du coût de la vie et, surtout, aider les ménages à faible revenu à survivre financièrement en ces temps difficiles.

TEMPS DIFFICILES

Selon le sondage Léger, 27 % des personnes sondées estiment que la situation financière de leur foyer s’est détériorée, étant moins bonne que celle prévalant avant le début de la pandémie.

Encore plus préoccupant, c’est de constater que 32 % des répondants au sondage affirment qu’ils n’ont pas accès à « une réserve d’au moins 5000 $ » s’il leur arrivait une dépense imprévue devant être obligatoirement payée lors de la prochaine semaine.

Et au sein de ce groupe aux finances personnelles extrêmement serrées, on retrouve quelque 40 % des 18 à 54 ans, soit le groupe d’âge où se retrouvent les plus actifs sur le marché du travail.

Autre signe de détresse financière parmi la population : 23 % des participants au sondage Léger se considèrent « plutôt pauvre », dont 24 % chez les femmes et 25 % chez les 35 à 54 ans.

L’ALIMENTATION

Quand 93 % des gens répondent qu’ils sont préoccupés par la hausse du coût des aliments, cela laisse présager qu’ils commencent à en avoir « soupé » de la flambée du prix du panier d’épicerie. Ce dernier a globalement bondi de 6,5 % en janvier. Et comme on sait, nombre de produits d’alimentation ont grimpé beaucoup plus.

Bien des consommateurs aimeraient voir les gouvernements de Québec et d’Ottawa commencer à effectuer des enquêtes sur les « raisons » pouvant justifier l’augmentation du prix des aliments.

L’ESSENCE

Au second rang des plus grandes préoccupations des ménages québécois, c’est la hausse vertigineuse du coût de l’essence. Cela touche quelque 86 % des répondants au sondage Léger.

Il faut dire que les prix de l’essence à la pompe ont explosé d’environ 32 % au cours des 12 derniers mois. Et plus le prix de l’essence augmente, plus Québec et Ottawa encaissent des taxes... sur le dos des automobilistes ! Peut-on compter sur eux pour freiner la hausse de l’essence ? Non !

LES INTÉRÊTS

Pour contrer l’inflation, les banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada, s’apprêtent à hausser leurs taux directeurs, ce qui va entraîner à la hausse le coût des emprunts.

Ce genre de remède de cheval va peut-être freiner la hausse du coût de la vie, mais les ménages aux finances serrées, et par surcroît ceux qui sont lourdement endettés, risquent fort de se caler davantage en contractant des emprunts.