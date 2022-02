Le coût de la future aérogare de Trois-Rivières s'envole

Le coût du projet de nouvelle aérogare à Trois-Rivières a explosé, passant de 11,3 à 15,5 M$, en raison de la hausse du coût de la vie.

C’est à tout le moins ce qu’ont conclu des experts à l'étape de l'avant-projet en actualisant les calculs du coût de l’aérogare, en tenant compte de l'inflation. Ce constat survient alors que s'amorcent, de façon préliminaire, les études de sols en vue de l'ouverture du chantier.

Le maire Jean Lamarche estime qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Il faudra trouver les 4 M$ manquants.

«Il va falloir vraiment considérer toutes les options possibles. Revoir le projet en est une. Aller chercher du financement en indexation de la part des deux autres paliers de gouvernement aussi. On est déjà à travailler là-dessus», a indiqué le maire Lamarche.

Ottawa et Québec avaient déjà annoncé leur soutien financier à hauteur des deux tiers des coûts totaux.

L'actuel bâtiment de l'aéroport, dont la construction remonte à 1963, est désuet. Il s'agit donc d'un projet considéré comme très important pour le développement de l'infrastructure aéroportuaire.

«On dit "on le fait ou on ne le fait pas". Le danger de ne pas le faire, c'est que, selon moi, personnellement, c'est un dossier très important pour Innovation et Développement économique Trois-Rivières. On s'entend que ce ne sera pas pour des voyages à Cancún, mais pour des voyages dans le nord [canadien]. C'est pour le développement économique de la ville», a plaidé le conseiller municipal René Martin.

Le maire Jean Lamarche reconnaît que la fulgurante inflation qu'on connaît est un enjeu quotidien dans la gestion des projets en immobilisation à l'hôtel de ville. Il croit que cette réalité va perdurer jusqu'en 2030.

