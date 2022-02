Le marché du VTT toujours aussi bouleversé

Cette saison, si vous prévoyez vous acheter un VTT, un quad ou un côte à côte, il faudra vous y prendre tôt parce que le marché est toujours aussi fou.

« Très honnêtement, nous sommes encore dans la même situation que l’année dernière, alors que nous avons connu une année difficile pour répondre aux attentes de la clientèle », d’expliquer Robert Gingras, responsable des ventes terrestres chez Adrénaline Sports de Québec, concessionnaire BRP et Honda.

« Nous sommes toujours en pénurie de véhicules causée en grande partie par les délais de livraison, poursuit-il. Que ce soit dans le côte à côte ou le quad, la demande est très très forte. Les consommateurs doivent être patients pour avoir leur véhicule. On peut penser entre trois et 12 mois avant de pouvoir mettre la main sur leur véhicule. »

Malgré tout, la demande demeure très bonne pour ce type de véhicule.

« La demande est très forte et les gens sont assez patients en général. Cette situation touche beaucoup de milieux. Il faut comprendre qu’une partie du problème ne provient pas des manufacturiers, mais bien de l’alimentation en pièces pour la fabrication des véhicules. »

LES COÛTS ET LES PLUS POPULAIRES

Cette année, vous devez compter une augmentation de prix ou surcharge qui peuvent varier entre 500 $ et 800 $ sur les modèles populaires, et 1000 $ sur les modèles plus haut de gamme.

« Mondialement, les véhicules les plus populaires auprès des consommateurs ce sont les côte à côte avec cabine fermée, air conditionné et chauffage. Nous avons même des six roues motrices avec cabine. Chez BRP, dans cette gamme, les modèles disponibles seront plus nombreux. Autant au Québec on a besoin d’une cabine surtout pour le froid l’hiver, avec le chauffage, au Texas, l’amateur aura besoin d’une cabine et de l’air conditionné », explique M. Gingras.

« Vraiment, la demande est très grande même si plusieurs de ces véhicules coûtent au départ 42 000 $ sans équipements, enchaîne-t-il. Dernièrement, nous avons livré une unité dont le prix dépassait les 60 000 $. Les gens se gâtent. Ils ont pris goût à ces véhicules pour circuler en forêt, se rendre au chalet, faire du sentier, ils veulent s’amuser. »

En ce qui concerne les quads ou VTT, le spécialiste mentionne que l’augmentation se chiffre aux alentours de 30 %. Du côté de Honda, il nous mentionnait que le problème d’approvisionnement est pire. La distribution de ces produits relève d’une compagnie américaine, qui sert en premier les concessionnaires du pays de l’Oncle Sam, selon M. Gingras.

DES TENDANCES PARTOUT

« Nous, au niveau de la Fédération québécoise des clubs quads, nous avons une augmentation du nombre de membres, d’expliquer le chargé des projets spéciaux de la Fédération, Danny Gagnon. Il y a vraiment plus d’utilisateurs. Les nouveaux adeptes sont nombreux dans le marché. Le gros problème de notre activité présentement, c’est la chaîne d’approvisionnement, surtout des pièces. J’ai discuté avec les gens de Yamaha qui me mentionnaient que tout serait de retour à la normale en 2023 seulement. Nous avons reçu des véhicules à la Fédération auxquels il manquait des pièces. Nous les avons reçus par la poste, par la suite. Ce n’est qu’un exemple. L’industrie est vraiment en effervescence. »

Certains manufacturiers qui fournissent habituellement des véhicules à la FQCQ ont fait savoir que cette année, il n’y en aurait pas, faute de disponibilité d’unités.

À L’AVANCE

Comme le marché n’est pas facile, M. Gagnon invite les amateurs à se préparer.

« Je conseille aux amateurs de vérifier les disponibilités chez les différents concessionnaires, afin de trouver ce qu’ils recherchent. En 2022, tous les véhicules vendus sur le marché québécois sont bons. Il faut donc que les consommateurs définissent leurs besoins et se mettent à la recherche du véhicule qui leur conviendra le mieux. »

Selon le rapport statistique du Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route, les ventes de VTT ont connu un excellent départ en janvier 2022, avec des ventes supérieures à l’an dernier. Il est question d’une augmentation de 8,58 %.

Le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont connu les plus grosses hausses. Globalement, on parle de plus de 3000 unités. Au Québec, on mentionne des ventes de 948 véhicules par rapport à 738 l’an dernier. Les ventes de côte à côte ne sont pas comprises dans ces chiffres.