Le retour des soirées de quilles

Les salons de quilles du Québec peuvent à nouveau accueillir des clients. Cette nouvelle réjouit leurs propriétaires qui se demandent néanmoins pourquoi d'autres sports ont pu reprendre plus tôt, le 14 février dernier.

«On ne sait pas pourquoi, mais on fait partie des centres récréatifs. Donc, en faisant partie des centres récréatifs, on ne pouvait pas ouvrir avant le 21, à 50%, et à 100% à partir du 14 mars», explique Bobby Wilky, président de l'Association des propriétaires de salons de quilles du Québec.

Mario Giard, propriétaire du Salon de Quilles Laval, partage cette incompréhension. «Parce qu'ils nous comparent souvent avec des jeux de fléchettes ou des jeux de billard. Mais les quilles puis le billard n’ont pas la même clientèle», affirme-t-il.

Mais selon Gilles Leblanc, président du regroupement Quilles Québec, la Santé publique reconnait bel et bien les quilles comme un sport. Celui-ci soutient que l’ouverture tardive des salons est plutôt attribuable à des «appréhensions au niveau du type d'opérations des établissements».

Une chose est certaine, c’est que la clientèle attendait ce moment depuis longtemps.

«On avait besoin de ça. Notre exercice, notre social», s’exclame un joueur.

Un autre adepte garantit qu’il se sent en sécurité en pratiquant son sport, notamment grâce aux mesures sanitaires auxquelles les salons de quilles sont toujours assujettis.

«On a tous des plastiques. (...) On est pas trop, bien moins que le hockey, qui se joue, puis ils sont à peu près 25 dans les chambres», assure-t-il.

