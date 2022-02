Photo courtoisie

Avec l’assouplissement graduel des mesures sanitaires et des autres mesures de distanciation instaurées en raison de la COVID-19, j’ai bien l’impression que les tournois-bénéfice de golf reprendront toute leur place au cours de la prochaine saison. C’est déjà le cas pour Les Grands Gagnants, au profit de l’Arche de la Capitale-Nationale, qui se tiendra le mercredi 17 août 2022, au club de golf de Lotbinière à Saint-Gilles, sous la présidence d’honneur de Catherine Vallières-Roland (photo) conseillère municipale, District de Montcalm–Saint-Sacrement, mairesse suppléante et présidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou avec l’équipe de Québec Forte et Fière. L’Arche de la Capitale-Nationale est un milieu de vie communautaire œuvrant auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle en leur offrant un environnement familial qui favorise leur plein épanouissement. Renseignements : 418-527-8839.

Aide au Grenier

Photo courtoisie

Imago, agence de communication qui mise sur la stratégie, soit l’art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but, et dont les bureaux sont situés à Sainte-Marie (Beauce) vient d’appuyer le comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis avec une aide financière. En plus du soutien à de très nombreux organismes, Imago Communication--- a versé un montant total de 1000 $ qui a été divisé entre différentes organisations caritatives. Le Grenier de Lévis a reçu un don de 250 $. Sur la photo, de gauche à droite : Jimmy Jolicœur, conseiller principal, Imago Communication et membre du conseil d’administration du Grenier, et Jean Savoie, président d’Imago Communication.

Otogo et P-A

Photo courtoisie

À l’occasion du Mois du Salon de l’auto 2022, la Corporation Mobilis offrira aux passionnés d’automobile de la grande région de Québec la chance d’assister à un événement d’humour exclusif avec prestation spéciale de P-A Méthot (photo) le jeudi 7 avril. L’événement sera présenté par Otogo.ca, cette nouvelle plateforme web 100 % québécoise destinée à la vente et l’achat d’un véhicule d’occasion. Otogo.ca, qui a pour mission d’offrir aux concessionnaires automobiles membres de la CCAQ un moyen simple et efficace de faire croître la visibilité de leur inventaire et de faciliter la prise de contact avec les sous-acquéreurs, est devenue récemment partenaire du Mois du Salon de l’auto. Ceux et celles qui désirent assister au spectacle devront s’inscrire sur le moisdusalondelauto.com avant le 31 mars. Les places sont limitées.

En souvenir

Photo Simon Clark

Le 22 février 2012. Québec donne le feu vert au déploiement de radars photographiques sur l’ensemble de la province. Déposé à l’Assemblée nationale par le ministre des Transports, Pierre Moreau, le projet de loi 57 prévoit l’installation progressive de cinémo-mètres dans les endroits considérés comme sujets aux accidents.

Anniversaires

Photo courtoisie

Drew Barrymore (photo), actrice américaine, 47 ans...Nicolas Deslauriers, attaquant des Ducks d’Anaheim, 31 ans...Philippe Couturier propriétaire du Mirage, restaurant et motels de La Malbaie, 65 ans...James Blunt, chanteur anglais, 48 ans...Pierre Gendron, comédien québécois, 59 ans...Pat LaFontaine, ancienne vedette des Islanders de Ny et des Sabres de Buffalo de la LNH, 57 ans...Vijay Singh, golfeur professionnel sur le circuit des Champions, 59 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 février 2012 : Daniel Vaillancourt (photo) 48 ans, osmologue (Atelier et Musée Chaman) de Québec... 2019 : Morgan Woodward, 93 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Marvin « Punk » Anderson dans le feuilleton télévisé Dallas... 2018 : Claude Wauthier, 94 ans, ancien rédacteur en chef de l’AFP, spécialiste reconnu de l’Afrique... 2017 : Frank Delaney, 74 ans, journaliste et écrivain irlandais... 2015 : Pasquale Carminucci, 77 ans, gymnaste italien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1960... 2013 : Me Jean Côté, 81 ans, avocat chez Cain Lamarre Casgrain Wells... 2013 : Philippe Tisseyre, 54 ans, pianiste, frère de l'animateur Charles Tisseyre... 2010 : Jean-Roch Simard, 78 ans, le père de sept enfants, dont René, Nathalie et Régis... 1987 : Andy Warhol, 62 ans, peintre et cinéaste américain... 1981 : Ti-Blanc Richard, 60 ans, violoneux québécois... 1973 : Jean-Jacques Bertrand, 56 ans, ancien premier ministre du Québec (1968 à 1970)... 1960 : Paul-Émile Borduas, 54 ans, peintre québécois.