Ligue de hockey junior majeur du Québec: l’Océanic n’accepte pas le manque d’efforts

RIMOUSKI-Pour la deuxième fois en une semaine, les joueurs de l’Océanic de Rimouski ont dû se présenter pour un entraînement matinal au lendemain d’un match sur la route alors qu’un congé était plutôt prévu.

La raison est bien simple, les entraîneurs n’apprécient pas voir un manque d’efforts comme ce fut le cas lors de deux replis défensifs hasardeux qui ont mené à des buts des Sags dimanche à Chicoutimi. «Le hockey est un sport rapide. Il est normal de voir des erreurs, mais pour nous c’est inacceptable de lever le pied sur un repli défensif lorsque c’est habituellement notre force. Sans rien enlever aux Sags qui ont joué un bon match, nous pouvons être bien meilleurs. Nous l’avons été contre les Sea Dogs et le Phoenix. Nous avons été cherchés un point, mais ce n’était pas un bon match», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, après l’entraînement de mardi.

Un adversaire coriace

Serge Beausoleil est conscient du défi qui attend sa troupe mercredi soir à Shawinigan. «Ils ont gagné leurs neuf derniers matchs. C’est une puissance du circuit. Il va falloir jouer notre identité, c’est-à-dire l’intensité et l’ardeur au jeu».

Gabriel Robert sera de retour devant le filet de l’Océanic après avoir cédé sa place à Patrik Hamrla, dimanche à Saguenay. Il avait obtenu la première étoile vendredi dernier dans un gain de 2-1 face au Phoenix de Sherbrooke.

Robin et Cormier se rapprochent d’un retour

L’attaquant suisse Louis Robin prend du mieux. Il pourrait renouer avec l’action en fin de semaine. Le vétéran de 20 ans, Xavier Cormier se rapproche également d’un retour au jeu. «On pourrait le revoir la semaine prochaine. C’est un gros morceau pour nous. C’est notre premier centre et notre moteur offensif. C’est un leader hors pair. Un gars qui profite pleinement de la chance qu’il a eu chez nous de se faire valoir. C’est un jeune à qui il va arriver de belles choses parce que c’est une bonne personne qui veut toujours s’améliorer et qui entraîne les autres dans son sillage», a mentionné son coach.

St-Denis attire l’attention

On dit souvent que les blessures ouvrent des portes et que certains en profitent, c’est assurément le cas de l’attaquant de 16 ans Maël St-Denis qui est passé d’un temps de glace de 6 ou 7 minutes par match sur un 4e trio à plus de 16 minutes dimanche à Chicoutimi. «Il a marqué un gros but sur une savante passe d’un autre jeune de 16 ans, Alexandre Blais. Je peux le faire jouer contre n’importe qui. Imaginez quand il aura 18 ans», a déclaré Serge Beausoleil.

