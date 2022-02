L’industrie forestière de la Côte-Nord veut avoir accès à plus de bois

L’industrie forestière de la Côte-Nord s’est montrée inquiète, mardi, après l’annonce d’une grande diminution de la possibilité forestière octroyée par Québec pour la période 2023-2028 dans la région.

Le Forestier en chef de la province, qui a pour mission principale de déterminer les possibilités forestières des forêts publiques, a expliqué que la possibilité forestière pour la Côte-Nord sera de 3,53 millions de m3 par année à partir de 2023, contre 3,81 millions actuellement, en baisse de 7 %.

La baisse est encore plus importante pour les arbres priorisés par l’industrie – le sapin, l’épinette, le pin gris et le mélèze (SEPM) –, où la possibilité forestière passera de 3,41 millions m3/an à 3,02 millions m3/an, en baisse de 12 %.

Des hausses de la disponibilité de 28 % dans le peuplier et de 59 % dans le bouleau à papier viennent atténuer cette baisse.

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec s’est désolé de cette décision. «Le CIFQ et ses membres de la région de la Côte-Nord sont très inquiets par l'importante diminution de la possibilité forestière annoncée aujourd'hui par le Forestier en chef», a commenté le président-directeur général de l’organisme, Jean-François Samray.

«La réduction de la possibilité en essences résineuses atteint 12 % pour l'ensemble de la région, dont 26 % dans une unité d'aménagement. Si aucune action concrète n'est prise et si les budgets ne sont pas augmentés et utilisés, cette diminution aura des conséquences graves sur le développement économique et la vitalité de la région et de ses communautés forestières», a-t-il ajouté.

Le Forestier en chef qu’outre les besoins de la protection de l’environnement, notamment des habitats du caribou forestier, la baisse de la possibilité forestière s’explique grandement par l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui ravage la forêt québécoise depuis des années.

«Le gouvernement doit prendre les décisions nécessaires pour intensifier drastiquement les efforts sylvicoles afin de corriger les lourds dommages infligés à la forêt par la tordeuse», a d’ailleurs appelé M. Samray, qui se dit prêt à travailler avec le gouvernement.

Aux yeux du CIFQ, la diminution annoncée mardi «aura des conséquences graves sur le développement économique et la vitalité de la région et de ses communautés forestières.»