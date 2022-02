«Nous n’avons besoin de rien» - Julien BriseBois

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien BriseBois, ne semble pas s’en faire du tout quant à la composition de son équipe et n’entend pas effectuer un échange à la date limite des transactions fixée au 21 mars.

Dans une entrevue diffusée par le site The Athletic, mardi, le DG a réitéré ses intentions exprimées un mois auparavant. En raison notamment de la masse salariale du club, des changements importants au sein de l’effectif sont improbables, selon ses dires. Le site CapFriendly indiquait que la formation floridienne se trouvait à 850 000 $ du plafond salarial de la Ligue nationale de hockey fixé à 81,5 millions $.

«J’ai les mêmes perceptions. Nous n’avons besoin de rien, je pense. Sommes-nous une équipe parfaite? Évidemment, non. Il n’y a pas de formations parfaites. Nos deux groupes ayant remporté la coupe Stanley [en 2020 et 2021] ne l’étaient pas non plus. Vous regardez toujours pour des opportunités d’améliorer les probabilités de gagner la coupe. Nous pourrions ne rien faire, ce qui est le scénario le plus envisageable, et triompher quand même. Ou nous pourrions faire quelque chose qui, sur papier, augmenterait les chances, et ne pas gagner à la fin», a-t-il affirmé.

Aussi, à moins d’un «bluff» de sa part, BriseBois préfère s’en tenir aux bonnes performances du Lightning, deuxième de la section Atlantique avec 70 points.

«Il n’y a aucune garantie et il y a beaucoup de compétition à chaque année, a-t-il rappelé. Cette fois, on retrouve beaucoup de congestion au sommet. On dirait que plusieurs formations sont de forces égales. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte quant à l’obtention d’un championnat : la santé, performer à son mieux au bon moment, la chance, les bonds favorables. Il y a une certaine part de hasard pouvant influer dans les succès au hockey également. Donc, nous sommes là avec tous les autres clubs de pointe.»

Accusant un retard de cinq points sur les Panthers de la Floride et la tête de sa division en date de mardi, Tampa Bay accueillera les Oilers d’Edmonton, mercredi.

