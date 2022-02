Plus de 40 centimètres de neige attendus au Saguenay–Lac-Saint-Jean

C'est toute une tempête qui s'abat sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean avec près de 40 centimètres de neige attendus à certains endroits.

En fin de journée mardi, une quinzaine de centimètres étaient déjà tombés au Saguenay, balayés par des rafales atteignant jusqu’à 70 km/h.

Conséquemment, la visibilité était réduite dans plusieurs secteurs de la région et la chaussée était enneigée par endroits.

La neige devrait continuer de s'accumuler au cours de la soirée et de la nuit prochaine, si bien que les automobilistes devront être prudents sur les routes.

Les citoyens devront s'armer de patience pour le déneigement. «On se demande où mettre la neige présentement. Il n'y a plus grand place, Il y en tombe beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça doit faire au moins quatre, cinq ans que je n'ai pas vu autant de neige. On essaie de la mettre plus près de la rue, parce que sinon, ça va dans les fenêtres et sur la maison», a confié un déneigeur croisé par TVA Nouvelles.

Les écoles primaires et secondaires, les cégeps et l’Université du Québec à Chicoutimi étaient fermés mardi.