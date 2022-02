Saint-Augustin-de-Desmaures: pas de chèque pour les citoyens surtaxés

Contrairement au maire de L’Ancienne-Lorette, qui explore la possibilité de rembourser ses citoyens surtaxés depuis 2008 avec un chèque, le maire de Saint-Augustin, lui, écarte totalement l’idée.

Rappelons que les deux villes défusionnées ont été surfacturées pendant des années par la Ville de Québec via leur quote-part d’agglomération.

Les contribuables des deux villes en ont fait les frais. Dans la dernière décennie, le compte des taxes des Augustinois a augmenté de plus de 50 %. En dollars, cela représente 1500 $ de plus par an pour une maison moyenne.

La Cour d’appel a tranché le débat une fois pour toutes en 2021, ordonnant à la Ville de Québec de rembourser des dizaines de millions $.

D’autres sommes s’ajouteront pour la période 2016-2021.

À l’heure actuelle, plus de 24 M$ reçus de la Ville de Québec dorment dans les coffres de la Ville de Saint-Augustin et engraissent les surplus de la Municipalité.

« Est-ce qu’il va y avoir des chèques aux citoyens ? La réponse, ça a toujours été non puis ça va continuer d’être non. Ce n’est pas du tout dans les cartons. On n’a même pas eu de discussions qui s’approchent de ça », tranche le maire Sylvain Juneau.

Aucune promesse

Même si les deux villes défusionnées ont remporté un combat commun devant les tribunaux contre la Ville de Québec, M. Juneau ne se sent aucunement lié par les promesses du passé du défunt maire Émile Loranger, à L’Ancienne-Lorette.

Ce dernier avait évoqué un remboursement sous forme de chèque à maintes reprises, même si la loi ne le permet pas.

« Ici, à Saint-Augustin, je n’ai jamais parlé de ça dans les sept dernières années et j’ai toujours dit que si l’argent rentrait, on allait l’appliquer à la dette ou aux paiements comptants, ce qui va permettre de baisser la pression sur le compte de taxes. Point final », martèle M. Juneau.

En 2022, la Ville de Saint-Augustin a par ailleurs baissé les taxes de 8 %. Un gel est également au menu pour les trois prochaines années. « C’en est une forme de diminution », plaide M. Juneau.

Pageau fera le point ce soir

À L’Ancienne-Lorette, le maire Gaétan Pageau avait reconnu, lors de la dernière campagne, que la loi ne l’autorisait pas à émettre des chèques.

Récemment, il a toutefois rencontré la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, pour tenter de trouver une issue afin de « remettre l’argent dans les poches des citoyens ».

M. Pageau fera le point sur cette rencontre ce soir, lors de la séance du conseil. Rappelons que des Lorettains menacent désormais de poursuivre leur propre ville s’ils n’obtiennent pas un chèque.