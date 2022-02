Ukraine: l'UE va décider mardi de premières sanctions contre la Russie (Borrell)

L'Union européenne (UE) va décider mardi de premières sanctions contre la Russie à la suite de la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell.

M. Borrel a indiqué à la presse à l'ouverture à Paris d'un forum de l'UE pour la coopération dans l'Indopacifique avoir convoqué un «conseil d'urgence des Affaires étrangères que la France va organiser ici même à Paris après la réunion».

«Ce matin on travaille déjà pour préparer le texte et cet après-midi le Conseil va décider des sanctions qu'on va prendre (....) il faut agir vite et vite, ça veut dire cet après-midi, ici à Paris», a-t-il précisé, estimant que ces sanctions seraient adoptées «à l'unanimité».

Il ne s'agit pas à ce stade d'une «invasion de grande ampleur mais des troupes russes sont entrées en territoire ukrainien», dans le Donbass, a souligné M. Borrell.

L'UE avait prévenu lundi soir qu'elle prendrait des sanctions contre la Russie si Moscou reconnaissait l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, régions séparatistes ukrainiennes prorusses.

«Nous avons un paquet (de sanctions possibles, NDLR). Il y a différentes mesures et le degré de leur mise en œuvre dépend du niveau d'agression», avait précisé Josep Borrell.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi soir l'indépendance de ces deux régions et ordonné aux troupes russes d'entrer dans ces territoires, en défiant les pays occidentaux dont les relations avec Moscou traversent la pire crise depuis la fin de la Guerre froide en raison de la situation autour de l'Ukraine.