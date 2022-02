Un gros gain pour le tramway grâce au «changement de ton», selon Marchand

Le maire Bruno Marchand estime que c'est le «changement de ton» apporté à l'hôtel de ville qui a permis dénouer l'impasse sur le tramway.

Mardi, lors de son bilan des 100 premiers jours de son administration, le maire Marchand a été questionné sur son style différent de celui de l'ancien maire, Régis Labeaume. Selon lui, le principal gain des derniers mois a été fait sur le front du tramway, alors qu'une incertitude persistait sur le paiement de la facture des hausses de coûts annoncées.

À bout de souffle

«La confrontation a fait un temps. Est-ce qu'elle a fait des gains? Certainement, a convenu Bruno Marchand. Est-ce qu'elle était rendue à bout de souffle dans les derniers mois du dernier mandat? Je pense que les évidences sont là. Ça prenait une stratégie différente. Ça a été apprécié du gouvernement du Québec et du Canada. On n'est pas toujours d’accord, mais on est capables de s’entendre. On n'est pas obligé de se déchirer sur la place publique pour avoir des gains. [...] La preuve en est sur le financement du tramway, c'est certainement un des plus gros gains financiers qu’on a eus.»

En novembre, à leur première rencontre, le maire et le premier ministre François Legault avaient affirmé qu'ils étaient sur la même longueur d'ondes, ce dernier s'étant dit ouvert à investir davantage. Il avait été imité plus tard par le ministre fédéral Jean-Yves Duclos.

Bruno Marchand affirme ne pas être naïf sur la bonne entente entre les paliers de gouvernement. «Le but n'est pas d'être fleur bleue et d'être tous main dans la main et on gambade dans la forêt, les fleurs vont pousser et les plafonniers vont fleurir.»

Opposition critiquée

Il a critiqué la méthode de l'opposition de Québec d'abord, qui veut «retourner à ses anciennes lettres de noblesse de revendications avec le gouvernement du Québec». «On pourra demander au gouvernement du Québec ce qu'il en pense. Moi je ne pense pas qu'en ce moment c'est ce dont on a besoin.»

