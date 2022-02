Un rapport de la FCEI dénonce «la lourdeur de la paperasserie gouvernementale»

Les coûts que doivent assumer les entrepreneurs canadiens pour se conformer à la réglementation gouvernementale sont élevés, mais beaucoup moins que ceux de leurs homologues américains, selon un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Le rapport dévoilé mardi indique qu’au Canada, la réglementation gouvernementale coûte annuellement 7310 $ par employé aux plus petites entreprises canadiennes, soit à peu près autant que ces dernières années. Aux États-Unis, le coût pour les PME est de 11 904 $ par employé.

Selon la FCEI, la paperasserie coûte annuellement 11,3 milliards $ aux entreprises canadiennes et 167,5 milliards $ aux entreprises américaines.

Les PME du Canada passeraient chaque année environ 677 heures (ou 85 jours de travail) à se conformer à la réglementation gouvernementale, contre 889 heures et 111 jours aux États-Unis.

Près de 87 % des propriétaires de PME au Canada ont indiqué que l’excès de réglementation «ajoute un stress majeur». Aux États-Unis, ce pourcentage est légèrement plus faible (84 %).

Par ailleurs, 63 % des chefs d’entreprises au Canada ne conseilleraient pas à leurs enfants de lancer une entreprise à cause du fardeau réglementaire actuel, tandis que 46 % des chefs de PME américains pensent la même chose.

«Depuis deux ans, les PME sont écrasées par les coûts des restrictions adoptées en raison de la COVID-19. Nous avons vu pourtant d'un autre côté les gouvernements se montrer plus souples sur le plan réglementaire pendant la pandémie, notamment pour aider les entreprises affectées et soutenir la reprise. Maintenant ils doivent faire de cette souplesse une règle d'or. Réduire la paperasserie, c'est non seulement un synonyme de saine gouvernance, mais également une mesure essentielle à la reprise économique de toutes les régions du Canada», a déclaré François Vincent, vice-président à la FCEI.