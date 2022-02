COVID-19: Montréal se prépare à retrouver une certaine normalité

Bien que la prudence demeure de mise, le pire semble passé en termes de COVID-19, estime la Santé publique de Montréal, qui se prépare pour un retour à une certaine normalité.

• À lire aussi: 70 hospitalisations de moins au Québec

«Pour le moment, on est dans une période de transition, qui va nous amener à retrouver une certaine normalité, mais en maintenant certains comportements qui peuvent nous protéger et qui nous aideront à passer à travers les prochaines semaines», a expliqué la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique (DRSP) de Montréal.

Jusqu’à un million de Montréalais aurait contracté le variant omicron selon la DRSP de Montréal, qui indique que les indicateurs et les taux de positivité sont présentement «à la baisse».

«La baisse qu’on observe à Montréal est plus rapide que ce qu’on voit dans d’autres régions du Québec, probablement parce qu’on a eu la vague Omicron plus tôt, et aussi probablement de par son ampleur», a noté la Dre Douin.

Elle demande néanmoins aux Montréalais de maintenir une certaine prudence.

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI