Le CF Montréal reçoit Santos Laguna 24 heures plus tard

Mieux vaut tard que jamais. C’est ce soir, au Stade olympique, qu’on saura si le CF Montréal passe ou non en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Il aura fallu attendre 24 heures de plus pour disputer ce match retour prévu mardi soir, puisque la pluie verglaçante sur la toile du Stade est venue modifier les plans.

L’équipe de Wilfried Nancy perd 1 à 0 au cumulatif des buts, après s’être inclinée en fin de match contre Santos Laguna, mardi dernier, à Torreón, au Mexique.

« Ce n’est pas insurmontable et nous savons que nous sommes encore dans le coup », a insisté le défenseur Joel Waterman

lundi.

« Nous savons que si nous marquons un but, ça va aux tirs au but, a ajouté Nancy. Selon la situation, on pourrait devoir marquer plus de buts. »

Si Santos Laguna touche la cible une fois, le CF Montréal sera forcé de gagner la partie par une marge d’au moins deux filets, puisque la règle des buts à l’étranger donnera l’avantage du verdict nul aux Mexicains.

Pression

La semaine dernière, les Montréalais ont souvent été aux prises avec une forte pression de la part de Santos Laguna, une équipe dynamique portée vers l’avant.

L’entraîneur-chef de la formation québécoise espère bien servir la même médecine aux visiteurs ce soir, car c’est le style de jeu que son club devrait pratiquer.

« C’est la façon dont on veut jouer. C’est une équipe qui est agressive et qui aime mettre de la pression », a dit Nancy.

« On n’a pas pu le faire autant la semaine dernière, mais là, on va faire notre jeu. Nous voulons être proactifs, et c’est ce que nous allons faire. »

Souvenir d’il y a 13 ans

Il y aura 13 ans vendredi, l’Impact de Montréal recevait Santos Laguna au Stade olympique lors du match aller en quarts de finale de la Ligue des champions.

Personne ne sera surpris d’apprendre qu’on s’est servi de ce morceau choisi de l’histoire de la franchise pour motiver les troupes. L’équipe de deuxième division avait surpris les Mexicains 2 à 0 grâce à un doublé d’Eduardo Sebrango devant plus de 55 000 spectateurs.

« Ils nous ont montré des images de la dernière série entre les deux équipes afin que l’on comprenne ce que ça signifie », a confirmé Waterman.

« Nous voulons d’une certaine façon écrire notre propre histoire. »

Quatre ou cinq défenseurs ?

Dans une situation où le CF Montréal doit marquer au moins un but — mais idéalement plus —, que fera Nancy ? Jouera-t-il avec quatre défenseurs ou encore avec cinq, comme cela est son habitude depuis la saison passée ?

« Qu’on joue à quatre ou à cinq, on peut attaquer de la même façon, a assuré Nancy. [L’entraîneur] Pep Guardiola avec [Manchester] City, [ses joueurs] défendent à quatre, mais ils attaquent comme s’ils étaient trois centraux. »

« Ce n’est pas une question de schéma, mais plutôt d’animation. Ce sont des ajustements tactiques qu’on doit faire pendant l’action. »

À la maison

Le fait d’être à la maison risque de jouer un rôle important dans cette rencontre, surtout qu’il y aura des partisans dans les gradins, alors que l’on attendait un huis clos jusqu’à tout récemment.

« C’est génial d’être de retour dans notre cour avec nos partisans, et nous sentons que nous avons un avantage », a confié Waterman.

« C’est très important d’avoir le match retour à la maison, ça donne un gros plus à l’équipe, surtout dans le contexte où on doit faire tourner le résultat en notre faveur », a ajouté le milieu de terrain Joaquin Torres par l’entremise d’un interprète.

Pandémie oblige, il n’y aura pas autant de partisans qu’il y a 13 ans, mais il devrait y avoir autour de 14 000 spectateurs si les chiffres de vente se sont maintenus.

Avouons-le, on a tous besoin de moments d’ivresse collective.