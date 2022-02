DUBREUIL, Irma Boissonneault



Entourée de l'amour de sa famille, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 février 2022, à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée dame Irma Boissonneault, épouse de feu Benoît Dubreuil. Elle demeurait à Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (Madeleine Turcotte), Louis (Diane Bernier), Luc (Lorraine Avoine) et Marie-Marthe (Paul Brochu); ses 12 petits-enfants: Nathalie, François et Sonia Dubreuil, Danielle, Éric et Pascal Dubreuil, Caroline, Rémi, Marie-Josée et René Dubreuil, Valérie et Sylviane Brochu ainsi que leurs conjoints, conjointes; ses 22 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle était la sœur de feu Rolande (feu Eugène Nadeau), feu Géraldine, feu Donatien (feu Jacqueline Boutin), feu Rita (feu Armand Gourde), feu Ludovic, feu Herman (Jeannine Marcotte), Roger (Léona Roy), Rachelle (feu Paul Vallée), feu Éva (feu Guy Rhéaume), feu Marie-Louis (Madeleine Grenier), feu Anne-Marie (feu Lauréat Brochu) et Gertrude (feu Noël Turcotte). Elle était la belle-sœur de feu Irène (feu Louis Turcotte), feu Jean-Baptiste (feu Maria Bonneville), feu Jeanne-D'Arc, feu Henri (feu Jeanne D'Arc Normand), feu Joseph (feu Rachel Morin), feu Fernand (feu Yvette Fillion) et feu Daniel (feu Jeanne Hébert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour de la célébration, à compter de 12 h 30. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier particulièrement Mme Mélanie Racine (propriétaire de la résidence Le confort de nos Racine) ainsi qu'à son équipe pour l'excellence de leur accompagnement au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (55, avenue St. Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/