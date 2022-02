Après le verglas, temps plus froid dans le sud du Québec

Après l’épisode de verglas qui a tapissé le sud et le centre du Québec, la tempête hivernale devrait persister en matinée avec des averses de neige dans les secteurs plus à l’est, alors que le mercure sera à la baisse.

Selon Environnement Canada, le sud-ouest de la province a reçu durant la nuit quelque 5 millimètres de verglas, alors que les secteurs plus au centre ont été bien arrosés avec 10 à 15 millimètres.

Toutefois, dans le sud, la pluie verglaçante a changé en pluie en raison des températures qui ont haussé durant la nuit, mais le mercure devrait descendre mercredi où l’on prévoit de la pluie intermittente cessant en principe en mi-journée.

À Montréal et les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent, il fera -9 degrés, mais il fera beaucoup plus froid dans l’ouest où le temps sera généralement nuageux, avec peut-être un peu de neige intermittente en Abitibi.

En Estrie et en Beauce, après le verglas, la journée commencera par des averses de pluie se changeant en neige l’après-midi avec des vents parfois forts, alors que le mercure affichera -9 degrés au compteur.

À Québec, la pluie verglaçante qui est abondamment tombée la veille devrait cesser en mi-journée pour laisser place à un temps nuageux et des températures agréables pour la saison, contrairement aux secteurs plus au nord où l’on prévoit de la neige et un temps plus froid.

L’est de la province a écopé d’une véritable tempête hivernale qui a laissé au sol des accumulations de 25 à 40 centimètres de neige depuis mardi soir, alors que les secteurs au sud du fleuve Saint-Laurent pourraient être affectés par de la pluie verglaçante.