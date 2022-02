JO 2022: Ciccone accuse la CAQ de faire de la politique sur le dos des sportifs

Les libéraux accusent le gouvernement de faire de la politique sur le dos des sportifs dans l’hommage aux athlètes québécois ayant rayonné pendant les Jeux olympiques. La CAQ a refusé de préciser qu’ils portaient les couleurs du Canada.

• À lire aussi: Crédits carbone: Bonnardel commande un rapport

• À lire aussi: Il est temps de déconfiner aussi la démocratie

• À lire aussi: La crise en Ukraine aura un effet sur votre portefeuille

L’Assemblée nationale a adopté mercredi une motion pour souligner leur performance à Beijing. «Les athlètes du Québec ont particulièrement bien performé en obtenant 13 médailles, (...) nos athlètes sont une source de fierté pour les Québécoises et les Québécois», précise le texte présenté par la ministre des Sports, Isabelle Charest.

Tous les partis ont appuyé la motion, incluant le Parti libéral du Québec. N’empêche, le député Enrico Ciccone ne digère pas que le gouvernement ait refusé, comme il le réclamait, de mentionner pour quel pays ces sportifs concouraient.

«On évite les mots Canadiens et Canadiennes à des fins politiques et ça m’énerve, dit-il, en entrevue. Qu’est-ce qu’il y a de mal à dire qu’on est Canadiens ? Moi je vais toujours me battre pour les intérêts québécois avant tout, mais les athlètes ont représenté non seulement le Québec, mais (aussi) le Canada. Il ne faut pas être gêné !»

Selon l’ex-hockeyeur de la LNH, cet épisode révèle probablement «le petit côté souverainiste de la CAQ».

«Ce sont des Québécois/es Canadien/nes représentant notre nation québécoise et notre pays du Canada et le Canada en entier est fier d’eux», insiste le député de Marquette.

Enrico Ciccone est d’ailleurs surpris que la ministre Charest, une ancienne médaillée olympique et ex-chef de mission d’équipe Canada, soit à l’aise avec ce libellé. «Elle est devenue championne sous l’unifolié», souligne-t-il.

La ministre des Sports a assuré mercredi qu’elle n’avait aucune réserve quant à la formule choisie pour honorer les Olympiens d’ici.

«C’est pour être en cohérence aussi avec le message qu’on faisait, on se concentrait sur les athlètes québécois», a-t-elle commenté, à l’entrée de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres de François Legault.

«On voulait se concentrer sur nos athlètes québécois, c’est notre fierté, et les athlètes canadiens sont reconnus dans leurs provinces et par le pays», a-t-elle enchaîné.

À VOIR AUSSI