Beachclub: bras de fer de 1,8 M$ avec le fisc

La direction du Beachclub de Pointe-Calumet conteste des sommes réclamées par le fisc pour des contrats d’artistes étrangers et place l’une de ses filiales à l’abri de ses créanciers pour tenter de trouver un terrain d’entente.

« Ce sont des taxes à remettre pour les artistes », a répondu au Journal le patron des lieux, Olivier Primeau, jugeant qu’il ne devrait pas être imposé sur une facture qui peut inclure les frais de déplacement des vedettes.

« On veut payer au complet, mais on veut payer le vrai montant. [...] On veut repartir à zéro et regarder vers l’avenir », a poursuivi l’homme d’affaires.

Ce dernier explique qu’il en revient à ses troupes de réclamer les retenues d’impôt sur le cachet versé aux artistes étrangers. Toutefois, ce montant comprend parfois des frais hors spectacle qui ne devraient pas être imposés, estime-t-il.

Le 7 février, la filiale événementielle du Beachclub, enregistrée sous une compagnie à numéro et dont l’actionnaire est Gestion Di Primeau, selon le Registre des entreprises, s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec l’intention de faire une proposition à ses créanciers.

La direction espère ainsi rayer ses dettes avant la prochaine saison estivale et effacer quelques cicatrices causées par les impacts de la pandémie. Sans entente avec les créanciers, ces derniers pourraient réclamer des biens.

Les dettes de cette entreprise s’élèvent à 1,8 million $, réparties à parts égales entre Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada. Il s’agit des deux seuls créanciers. Le syndic Groupe Serpone est responsable de ce dossier.

Revenu Québec a préféré ne pas émettre de commentaire. Les réclamations remonteraient jusqu’à 2019.

Pas les premiers pépins financiers

Ce n’est pas la première fois que la direction du Beach Club éprouve des problèmes financiers. En février 2021, Le Journal rapportait que plusieurs fournisseurs, entre sept et huit, attendaient toujours d’être payés.

Aujourd’hui, l’ensemble de ces compagnies auraient reçu leur chèque.

M. Primeau ne cache pas que la branche événementielle du groupe a été lourdement affectée par la COVID-19. L’entrepreneur chiffre à 1,9 à 2,5 millions $ ses pertes et son manque à gagner depuis près de deux ans.

Comme autre litige, le Beachclub a aussi été traîné devant les tribunaux par la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes qui lui réclamait près de 250 000 $ pour des frais de sécurité lors d’événements qui remontaient à 2019.

M. Primeau dit avoir accepté de payer, hier, la proposition financière avancée par le service de police.

Se tourner vers l’avenir

Le responsable du Beachclub souhaite maintenant tourner la page sur ces deux dernières années qui ont malmené les finances de son organisation. Il espère réaliser cet été une dizaine de spectacles d’envergure au Beachclub. Il affirme avoir aussi plusieurs autres projets dans ses cartons.

« Avec tout ce qui se passe avec la COVID-19, nous sommes excités, mais nous devons nous garder encore une petite gêne. [...] Nous devrions être dans le positif cette année et nous sommes contents », a-t-il souligné.

Quant au produit du groupe vendu dans les épiceries, comme la poutine surgelée, le hamburger et les boissons Beach Day Every Day, M. Primeau assure que les ventes vont très bien.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois et de Francis Halin