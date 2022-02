Biden dénonce «l’attaque injustifiée» de la Russie contre l’Ukraine

Le président américain Joe Biden a dénoncé mercredi soir « l’attaque injustifiée » de la Russie contre l’Ukraine, après que son homologue russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire » pour défendre les séparatistes de l’est du pays.

« Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques », a dit M. Biden dans un communiqué. « La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera », a-t-il insisté.

Le président des États-Unis, qui a précisé qu’il s’exprimerait jeudi sur les « conséquences » pour la Russie de cette annonce et s’entretiendrait le même jour avec ses homologues du G7, a également promis que « le monde exigera (it) des comptes » de Moscou.

Plusieurs élus américains des deux bords ont fustigé la décision de M. Poutine.

Le sénateur démocrate Mark Warner, chef de la commission du Renseignement, a exhorté les États-Unis et l’OTAN à se montrer « unis » pour faire face aux tentatives de « Poutine de raviver l’empire russe aux dépens du peuple ukrainien ».

« Pendant plus de 70 ans, nous avons évité une guerre à grande échelle en Europe. Avec son invasion illégale de l’Ukraine, Vladimir Poutine a tragiquement mis fin à des décennies de paix générale », a-t-il écrit.

Le sénateur républicain Mitt Romney a lui appelé les États-Unis et leurs alliés à « protéger la liberté » en soumettant « Poutine et la Russie aux sanctions économiques les plus sévères, en les expulsant des institutions mondiales et en nous engageant à l’expansion et à la modernisation de notre défense nationale ».

