Boralex affiche un bénéfice net à la baisse

L’exploitant de parcs énergétiques verts Boralex a affiché mercredi une baisse de son bénéfice net pour le quatrième trimestre 2021.

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2021, Boralex a ainsi enregistré un bénéfice net de 20 millions $, contre 36 millions $ pour la période correspondante de 2020. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 17 millions $, ou 0,17 $ par action, contre 25 millions $, ou 0,24 $ par action, pour la période correspondante de 2020.

Selon Boralex, cette diminution du résultat est attribuable à «l’augmentation de la charge d’amortissement et de la charge d’impôts».

Par ailleurs, le bénéfice d’exploitation a augmenté de 23 % pour s’établir à 74 millions $, contre 60 millions $ au quatrième trimestre de 2020.

«L’intégration d’acquisitions, la mise en service de nouveaux parcs éoliens et solaires et la hausse des prix de marché de l’électricité favorable à certains parcs en France nous ont permis de poursuivre la croissance de notre résultat d’exploitation au quatrième trimestre», a expliqué le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Decostre.

L’entreprise a notamment mis en service son premier parc solaire flottant, constitué de plus de 43 000 panneaux photovoltaïques déployés en un îlot de 12 hectares sur le plan d’eau d’une ancienne gravière.

Au cours de son quatrième trimestre 2021, Boralex a ajouté 137 MW de projets solaires et éoliens en phase préliminaire, pour un ajout total de 973 MW pour l’ensemble de l’exercice 2021.

«Nous comptons aujourd’hui 3890 MW de projets en développement ou en construction et sommes en excellente position pour pleinement profiter des opportunités de développement grandissantes dans nos marchés cibles», a également précisé M. Decostre.

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, Boralex a produit 5552 GWh d’électricité, ce qui représente une hausse de 17 % comparativement aux 4727 GWh de l’exercice 2020.