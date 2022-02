Canadien : le premier trio fait encore des ravages

Le premier trio du Canadien est en feu. Josh Anderson, Nick Suzuki et Cole Caufield ont une fois de plus fait des flammèches, mercredi à Montréal, dans une victoire de 4 à 0 aux dépens des Sabres de Buffalo.

Martin Chevalier / JdeM

Suzuki a touché la cible deux fois en plus d’ajouter une mention d’aide, tandis que Caufield a amassé un but et une aide pour procurer à la troupe de Martin St-Louis une quatrième victoire de suite. Le Tricolore n’avait pas aligné quatre gains depuis le 18 janvier 2019.

Au cours de leurs quatre derniers matchs, Caufield (quatre buts, huit points), Suzuki (deux buts, cinq points) et Anderson (trois buts, quatre points) ont ainsi totalisé 17 points.

Pendant que ce trio faisait la pluie et le beau temps, Samuel Montembeault a réussi son tout premier blanchissage dans la Ligue nationale, bloquant 32 rondelles. Il prenait part à un 50e match au sein du circuit Bettman.

Un autre bon départ

Au cours de cette séquence de victoires, une tendance se dessine pour le Bleu-Blanc-Rouge: le premier but est signe de succès.

Plaqué durement par Jack Johnson samedi, Rasmus Dahlin a raté les deux derniers matchs des siens. Il était de retour dans la formation des Sabres pour cette rencontre, mais cette dure mise en échec semblait le hanter.

En tentant de récupérer la rondelle dans le coin de sa zone, le jeune Suédois de 21 ans a en effet évité une mise en échec d’Anderson en première période. Cette manœuvre a été à l’origine d’un revirement qui a lui-même mené au premier but de la rencontre. Suzuki en a été l’auteur.

Le joueur de centre en a ajouté en deuxième période lorsque Dylan Cozens l’a accroché en échappé. Profitant d’un tir de pénalité, il a trompé Craig Anderson d’un tir précis. Anderson a finalement été mis à l’épreuve à 27 reprises.

En bref

Les attaquants Jake Evans, Anderson et Paul Byron se sont blessés dans cette rencontre. Si le premier est revenu au jeu, les deux autres n’ont pas été en mesure de le faire. Evans a par ailleurs enfilé l'aiguille dans une cage déserte.

Le Tricolore reprendra l’action samedi en rendant visite aux Sénateurs d’Ottawa. L’entraîneur-chef Martin St-Louis n’a pas dévoilé ses plans, mais Andrew Hammond pourrait affronter l’équipe qui lui a donné sa première chance. À sa première saison dans le circuit, le gardien avait maintenu une fiche exceptionnelle de 20-1-2.

