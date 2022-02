Crédits carbone: Bonnardel commande un rapport

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a commandé un rapport à ses fonctionnaires en vue d’améliorer le programme de rachat de crédits carbone après des révélations sur des manquements dans le cadre du mégaprojet de l’échangeur Turcot.

«J’ai demandé au ministère d’avoir un rapport complet sur ce projet pour comprendre que ça se fait que ça pas été suivi, pis qu’on soit dans un processus d’amélioration pour le futur», a-t-il brièvement réagi dans les couloirs de l’Assemblée nationale, mercredi.

Notre Bureau d’enquêtes a révélé cette semaine d’importantes lacunes dans le sceau vert du projet autoroutier en suivant la trace des compensations de GES émis lors de sa construction.

Parmi ces révélations: la plus grosse part des crédits achetés pour rendre le projet carboneutre provient d’une centrale hydroélectrique controversée en Inde et le ministère des Transports (MTQ) a accepté que la firme responsable, KPH-Turcot, fasse affaire avec une firme qui a perdu une certification et qui refuse de rendre des comptes.

Qui plus est, le quart des crédits n’avait pas été compensé avant que notre Bureau d’enquête fasse remarquer cette erreur au MTQ.

«Il y a certainement des choses à revoir», a commenté François Bonnardel en rappelant que le programme d’achats de crédits carbone de son ministère avait été mis en place sous l’ancien gouvernement libéral.

L'automne dernier, le ministre caquiste vantait pourtant sans détour la «carboneutralité» du projet de l’échangeur Turcot, construit au coût de 4 milliards $.

Selon les partis d’opposition, cet épisode jette un doute sur la capacité du gouvernement à construire un tunnel carboneutre entre Québec et Lévis comme il s’y est pourtant engagé.

