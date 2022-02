DUBÉ, Marie-Claire



Au CHSLD Yvonne-Sylvain de Québec, le 15 février 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Claire Dubé, fille de feu madame Marie-Emma Beaulieu et de feu monsieur Paul Dubé, épouse de feu monsieur Albertus Dion. Elle demeurait à Québec autrefois de Les Escoumins. La famille vous accueillera à:le samedi, 26 février 2022, jour des funérailles, à compter de 11 h 30.Elle laisse dans le deuil son fils : Jocelyn (Josette Laurencelle) ; sa belle-fille : Denise Poitras (Mohamed Dahou); sa petite-fille: Sandra (Vincent Cloutier); son arrière-petite-fille : Rebecca ; son beau-frère : Roger ainsi que ses neveux nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la mère de feu Bernard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à: Fibrose kystique Canada - Division du Québec - 625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1105 - Montréal (Québec) H3B 1R2fibrosekystique.ca/about-us/dans-votre-collectivite/quebecLes services professionnelsont été confiés à :