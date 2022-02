LAROUCHE, Raymond



Au Centre d'Hébergement Memphrémagog, le 12 février 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois est décédé M. Raymond Larouche, époux de feu dame Françoise Lelièvre, fils de feu M. Xavier Larouche et de feu dame Joséphine Côté. Il demeurait à Beauport (Montmorency), Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi 24 février 2022 de 19h à 21h. Vendredi, 25 février 2022 jour des funérailles de 12h à 13h30.Il laisse dans le deuil ses filles: Francine (Jean Douville), Chantal (Michel Roy); ses petits-enfants: Samuel Jean (Geneviève Bérubé), Grégory Jean (Sophie Tardif); son arrière-petite-fille: Charlotte Jean, son frère, ses sœurs et ses beaux-frères: Hermance (Paul-Armand Bélanger), Georges (feu Marie-Rose Larouche), Yolande (Jocelyn Lafleur), feu Marguerite (feu Joseph-Arthur Mathieu), feu Madeleine (Jean-Paul Massicotte), feu Marie-Marthe Larouche, feu Jean-Claude (feu Collette Larouche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lelièvre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial est adressé au personnel soignant du 4e étage, hébergement 2, du CHSLD Memphrémagog pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401 rue Saint-Paul, Québec (Qc), G1K 3X3. Par téléphone au 418 692-4248 site internet : www.lauberiviere.org