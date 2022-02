ROY, Daniel



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 janvier 2022, à l'âge de 52 ans et 9 mois, est décédé monsieur Daniel Roy, fils de madame Louisette Poliquin et de monsieur André Roy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au mausolée Catherine-de-Saint-Augustin. Il laisse dans le deuil sa mère Louisette Poliquin (Serge Turmel), son père André Roy (Lise Brien); sa sœur Annabelle Roy (Simon Ouimet); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci spécial à l'IRDPQ et à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leurs bons soins. L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Fondation des maladies de l'oeil, Téléphone: 418 654-0835 Site web: www.fondationdesmaladiesdeloeil.org ou Diabétiques de Québec, Téléphone: 418 656-6241 Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.