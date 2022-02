Huit Borduas au MNBAQ

Il y a quelques années, le collectionneur d’art et mécène Michael J. Audain avait constaté, lors d’une visite au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), qu’on ne retrouvait pas beaucoup d’œuvres de Paul-Émile Borduas. Il a décidé de faire un don des huit œuvres qu’il possédait dans sa collection.

Cette donation constitue le point central de l’exposition Les énergies latentes – Paul-Émile Borduas au présent, qui débute jeudi au pavillon Pierre Lassonde et qui se poursuivra jusqu’au 24 avril 2022.

Les huit Borduas offerts au MNBAQ ont une valeur marchande totalisant neuf millions de dollars.

« J’étais surpris de voir que le Musée n’avait pas une meilleure représentation du travail important de Paul-Émile Borduas. Je me suis dit que je pourrais peut-être, un jour, les aider à combler cette lacune. Il y a un an, j’ai pris, avec mon épouse, Yoshiko, la décision de faire cette donation », a raconté, mercredi, le résident de la Colombie-Britannique.

Ces tableaux de Borduas ont été réalisés durant les années 50. Ils sont jumelés à des créations d’artistes d’aujourd’hui, soit Dominique Blain, Michel Campeau, Nadia Myre, Alain Paiement, Jean Paul Riopelle et Michaëlle Sergile.

« Il s’agit d’une donation exceptionnelle. C’est une des acquisitions les plus importantes de l’histoire du Musée », a précisé Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l’art moderne au MNBAQ.

Objet de rareté

L’œuvre Figures schématiques, réalisée en 1956, lors des années parisiennes de Borduas, est la pièce maîtresse de cette exposition. Ce tableau, l’un des plus grands formats réalisés par l’artiste québécois, explore la relation entre le noir et le blanc.

Photo courtoisie, Idra Labrie

La toile Grenouille sur un fond bleu est aussi un objet de grande valeur et d’une grande rareté.

« Il s’agit d’une des quatre œuvres que Borduas a réalisées, lors d’une retraite, à l’hiver 1944, dans l’atelier d’Ozias Leduc au Mont-Saint-Hilaire. Deux n’ont pas été retrouvées. Borduas piétinait, à ce moment, dans l’avancement de son art », a indiqué Anne-Marie Bouchard.

Un visionnaire

Jean-Luc Murray, directeur général du Musée, a raconté avoir cherché tous les synonymes possibles du mot merci, dans le dictionnaire, afin de remercier Michael J. Audain et Yoshiko Karasawa.

« J’ai arrêté à un moment donné. Les mots me manquent pour les remercier. C’est un cadeau inestimable », a-t-il indiqué lors du dévoilement de cette exposition.

Paul-Émile Borduas, selon Michael J. Audain, était un grand maître et un grand visionnaire. Un des grands artistes du 20e siècle.

« Mon épouse s’ennuie déjà de certaines de ces œuvres qui étaient à la maison. Elle est triste, mais pour moi, c’est un immense plaisir de faire cette donation à ce musée important et qui grandit en termes de stature. Je suis très fier de voir ces œuvres sur les murs du MNBAQ », a-t-il mentionné.

Le MNBAQ fait un travail de préparation et de recherche qui se déploie habituellement sur trois ans pour la préparation d’une exposition. On a, cette fois, accéléré les choses en raison des travaux de l’Espace Riopelle qui auront un impact sur l’ouverture et la fermeture des pavillons du MNBAQ.

« Toute l’équipe du Musée s’est mise en action pour imaginer une expo qui permettrait de les mettre rapidement en valeur afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de pouvoir les apprécier », a expliqué le directeur général Jean-Luc Murray.

Les énergies latentes – Paul-Émile Borduas au présent est à l’affiche jusqu’au 24 avril au pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.