Jusqu'à quel prix faut-il soigner?

Je lis régulièrement les commentaires des lecteurs en réaction à mes chroniques. Plusieurs suscitent ma réflexion et font évoluer mes points de vue.

D’autres m’indiffèrent totalement, faute d’arguments ou se révélant un terreau de préjugés.

Réaction santé

Ma chronique sur notre système de santé a fait réagir et a poussé certains à y faire l’apologie du secteur privé. En complément, on a servi une diatribe contre la bureaucratie et les gaspillages.

On pousse la malveillance jusqu’à interroger la pertinence de soustraire de la couverture de la RAMQ les gens qui nécessiteraient des soins de 500 000 $.

Le questionnement me titille, car j’ai subi une transplantation pulmonaire et j’ai été hospitalisé plus de cinq mois. En suivant ce raisonnement, il faudrait laisser mourir les malades qui nécessitent des soins dispendieux.

Il est inquiétant de sentir ce vent de droite étatsunien. Chez nos voisins, les assureurs ont droit de vie ou de mort sur les patients.

Heureusement chez nous, l’État s’efforce de maintenir en vie les personnes qui présentent des probabilités significatives de guérison.

Désinformation

Plusieurs autres arguments apportés par les lecteurs manquent de nuance. C’est de plus en plus courant dans notre monde où les croyances surpassent les faits.

Il y a encore des gens qui croient que ce sont les augmentations consenties aux salariés qui font exploser les coûts en santé.

Nos médecins sont parmi les mieux payés au monde après les États-Unis et la Suisse. Les agences privées suppléent au manque de personnel en facturant un taux horaire de 100 $/h pour des infirmières. Les coûts des médicaments et des nouvelles technologies sont sans bornes.

Il est paradoxal de vouloir que les sommes allouées au système de santé servent principalement à soigner, tout en permettant de consacrer une plus grande part au profit des entreprises privées.

De grâce, n’empirons pas la situation et réparons les défectuosités !